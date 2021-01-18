MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerEkonomi Haberleri Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı! 18 Ocak Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları...
ABONE OL
18.01.2021 - 21:49 |

Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı! 18 Ocak Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları...

Çılgın Sayısal Loto'da çekiliş heyecanı yaşandı. Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi olmak üzere haftanın üç günü düzenlenen Çılgın Sayısal Loto'da bu akşamki çekiliş saat 21.30'da gerçekleştirildi. Çılgın Sayısal Loto'da rekora koşan büyük ikramiye 99 milyon 274 bin 963 TL. İşte, 18 Ocak Sayısal Loto çekiliş sonuçları...

Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı! 18 Ocak Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları...

Çılgın Sayısal Loto'da çekiliş heyecanı yaşandı. Sisal Şans ile kazandırmaya devam eden Çılgın Sayısal Loto'da rekora koşan büyük ikramiye 99 milyon 274 bin 963 TL. 18 Ocak 2021 Çılgın Sayısal Loto çekilişinde kazandıran şanslı numaralar -23-29-43-68-88-90- ve joker: 5 oldu. Çılgın Sayısal loto nasıl oynanır?

18 OCAK ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Haftanın üç günü; Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi çekilişi gerçekleşen Çılgın Sayısal Loto'nun bu akşamki çekilişinde 98 milyonu aşan ikramiye için çekiliş gerçekleşecek. Çılgın Sayısal Loto çekilişi www.millipiyangoonline MPTV aracılığıyla canlı olarak izlenebilecek. Çekiliş 21.30'da gerçekleşecek. Çekilişle 6, 5+1 ve 5 bilen çıkmadı ve ikramiye devretti.

Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı 18 Ocak Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları...

ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

Çılgın Sayısal Loto bayilerin yanı sıra www.millipiyangoonline.com ve Milli Piyango uygulaması üzerinden oynanabiliyor. Her kolon için 90 numara arasından 6 tanesini seçmeniz gerekiyor.

ÇILGIN SAYISAL LOTO ONLİNE OYNAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

Milli Savunma Bakanı Akar, Bağdat'ta Irak İçişleri Bakanı El Ganimi ile görüştüMilli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türkiye ve Irak arasındaki iş birliğinin, bölgedeki istikrar ve güvenliğin sağlanması açısından kritik önem taşıdığını, iki ülke arasındaki iş birliğinin gelecek dönemde çok daha ileri seviyelere ulaşacağına inandığını belirtti.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Prof. Dr. Durmuş Kaya koronavirüse yenildi

Prof. Dr. Durmuş Kaya koronavirüse yenildi

81 ilde milyonlarca kişiye mektup gitti! Geri sayım başladı

81 ilde milyonlarca kişiye mektup gitti! Geri sayım başladı

Temsilcilik açmayan sosyal ağa reklam cezası

Temsilcilik açmayan sosyal ağa reklam cezası

Son dakika: Koronavirüste umut verici tablo! Vakalar azalıyor, iyileşenler artıyor...

Son dakika: Koronavirüste umut verici tablo! Vakalar azalıyor, iyileşenler artıyor...

Sıradaki Haber