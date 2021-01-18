Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı! 18 Ocak Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları...

Çılgın Sayısal Loto'da çekiliş heyecanı yaşandı. Sisal Şans ile kazandırmaya devam eden Çılgın Sayısal Loto'da rekora koşan büyük ikramiye 99 milyon 274 bin 963 TL. 18 Ocak 2021 Çılgın Sayısal Loto çekilişinde kazandıran şanslı numaralar -23-29-43-68-88-90- ve joker: 5 oldu. Çılgın Sayısal loto nasıl oynanır?

18 OCAK ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Haftanın üç günü; Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi çekilişi gerçekleşen Çılgın Sayısal Loto'nun bu akşamki çekilişinde 98 milyonu aşan ikramiye için çekiliş gerçekleşecek. Çılgın Sayısal Loto çekilişi www.millipiyangoonline MPTV aracılığıyla canlı olarak izlenebilecek. Çekiliş 21.30'da gerçekleşecek. Çekilişle 6, 5+1 ve 5 bilen çıkmadı ve ikramiye devretti.

ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

Çılgın Sayısal Loto bayilerin yanı sıra www.millipiyangoonline.com ve Milli Piyango uygulaması üzerinden oynanabiliyor. Her kolon için 90 numara arasından 6 tanesini seçmeniz gerekiyor.

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