27 Ocak Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı! Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları

Çılgın Sayısal Loto'da çekiliş heyecanı yaşandı. Haftanın üç günü gerçekleştirilen çekilişler ile talihlilerin belirlendiği Çılgın Sayısal Loto'da bu haftanın ikinci çekilişi bu akşam gerçekleştirildi. Çılgın Sayısal Loto'da rekora koşan büyük ikramiye 103 milyon 242 bin 216 TL. 27 Ocak 2021 Çılgın Sayısal Loto çekilişi sonucu kazandıran şanslı numaralar -20-62-64-71-73-78- ve joker: 18 oldu.

27 OCAK ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Çılgın Sayısal Loto çekilişi bu akşam saat 21:30'da Milli Piyango TV Youtube ekranı üzerinden canlı çekiliş ile gerçekleştirilecek. Çekilişin ardından 6 ve 5+1 bilen çıkmadı ve ikramiye devretti.

ÇILGIN SAYISAL LOTO'DA PAZARTESİ AKŞAMININ KAZANDIRAN NUMARALARI

Çılgın Sayısal Loto çekilişinde Pazartesi akşamının kazandıran numaraları 11-25-33-38-51-56 olarak açıklandı. 6 bilenin çıkmadığı Çılgın Sayısal Loto çekilişinde 5 bilen 11 kişi 28.567,65 TL tutarında ikramiyenin sahibi oldu. 4 bilen 782 kişi 625,05 TL, 3 bilen 19.382 kişi 30,60 TL ve son olarak 2 bilen 192.824 kişi 3,25 TL tutarında ikramiyenin sahibi olmuştu

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