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28.12.2020 - 21:48 |

Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı! 28 Aralık Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları...

Çılgın Sayısal Loto'da çekiliş heyecanı yaşandı. Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi olmak üzere haftanın üç günü düzenlenen Çılgın Sayısal Loto'da bu akşamki çekiliş saat 21.30'da gerçekleştirildi. Çılgın Sayısal Loto'da rekora koşan büyük ikramiye 92 milyon 431 bin 154 TL. İşte, 28 Aralık Sayısal Loto sonuçları...

Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı! 28 Aralık Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları...

Sisal Şans ile kazandırmaya devam eden Çılgın Sayısal Loto'da dev ikramiye için çekiliş heyecanı yaşandı. Çılgın Sayısal Loto'da rekora koşan büyük ikramiye tam 92 milyon 431 bin 154 TL. 28 Aralık Çılgın Sayısal Loto çekilişinde kazandıran şanslı numaralar -28-44-46-68-74-82- ve joker: 29 oldu. Çılgın Sayısal Loto nasıl oynanır?

28 ARALIK ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

28 Aralık Çılgın Sayısal Loto çekilişi bu akşam saat 21.30'da yapılacak. Haftanın üç günü gerçekleşen Çılgın Sayısal Loto oyununda haftanın ilk oyunu bu akşam canlı olarak www.millipiyangoonline.com MP TV aracılığıyla izlenebilecek. Çekilişin ardından 6 bilen çıkmadığından büyük ikramiye devretti.

Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı 28 Aralık Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları...

ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

Bir kolonda 90 numara bulunmaktadır. 90 numaradan 6 tanesi işaretlenir. Tek kolon ücreti 3 TL'dir. Çılgın Sayısal Loto; www.millipiyangonline.com üzerinden, Milli Piyango uygulamasından ya da satış noktalarından oynanabilir.

ONLİNE ÇILGIN SAYISAL LOTO OYNA

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