Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı! 8 Şubat Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları...

Sisal Şans ile kazandırmaya devam eden Çılgın Sayısal Loto'da çekiliş heyecanı yaşandı. Çılgın Sayısal Loto'da rekora koşan büyük ikramiye 108 milyon 508 bin 266 TL. 8 Şubat 2021 Çılgın Sayısal Loto çekilişi sonucu kazandıran şanslı numaralar -1-5-13-33-40-52- ve joker:12 oldu.

8 ŞUBAT ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Haftanın üç günü; Pazartesi, Çarşamba, Cuma günü yapılan Çılgın Sayısal Loto'da haftanın ilk çekilişi bu akşam gerçekleşecek. 8 Şubat Çılgın Sayısal Loto çekilişi saat 21.30'da www.millipiyangoonline.com adresinde MP TV aracılığıyla izlenebilecek. Çekiliş sonrası 6 ve 5+1 bilen çıkmadı ve ikramiye devretti.

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ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

Çılgın Sayısal Loto artık bayilerin yanı sıra online platformda da oynanabiliyor. www.millipiyangoonline.com ve Milli Piyango Uygulaması ile Çılgın Sayısal Loto oynamak mümkün.

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