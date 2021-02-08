MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerEkonomi Haberleri Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı! 8 Şubat Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları...
ABONE OL
08.02.2021 - 21:50 |

Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı! 8 Şubat Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları...

Çılgın Sayısal Loto'da çekiliş heyecanı yaşandı. Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi olmak üzere haftanın üç günü düzenlenen Çılgın Sayısal Loto'da bu akşamki çekiliş saat 21.30'da gerçekleştirildi. Çılgın Sayısal Loto'da rekora koşan büyük ikramiye 108 milyon 508 bin 266 TL. İşte, 8 Şubat sayısal Loto çekiliş sonuçları...

Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı! 8 Şubat Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları...

Sisal Şans ile kazandırmaya devam eden Çılgın Sayısal Loto'da çekiliş heyecanı yaşandı. Çılgın Sayısal Loto'da rekora koşan büyük ikramiye 108 milyon 508 bin 266 TL. 8 Şubat 2021 Çılgın Sayısal Loto çekilişi sonucu kazandıran şanslı numaralar -1-5-13-33-40-52- ve joker:12 oldu.

8 ŞUBAT ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Haftanın üç günü; Pazartesi, Çarşamba, Cuma günü yapılan Çılgın Sayısal Loto'da haftanın ilk çekilişi bu akşam gerçekleşecek. 8 Şubat Çılgın Sayısal Loto çekilişi saat 21.30'da www.millipiyangoonline.com adresinde MP TV aracılığıyla izlenebilecek. Çekiliş sonrası 6 ve 5+1 bilen çıkmadı ve ikramiye devretti.

Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı 8 Şubat Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları...

ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

Çılgın Sayısal Loto artık bayilerin yanı sıra online platformda da oynanabiliyor. www.millipiyangoonline.com ve Milli Piyango Uygulaması ile Çılgın Sayısal Loto oynamak mümkün.

ÇILGIN SAYISAL LOTO OYNAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

Hindistan'da buzul felaketiHindistan'da Himalayalar'daki Nanda Devi Dağı'ndan bir buzul parçasının kırılarak Dhauliganga Nehri'ne düşmesinin ardından meydana gelen selde ölü sayısı 26'ya yükseldi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika: İstanbul için tarih verildi! Kar geliyor...

Son dakika: İstanbul için tarih verildi! Kar geliyor...

Borcunu yapılandıran herkesi ilgilendiriyor!30 Ağustos detayı...

Borcunu yapılandıran herkesi ilgilendiriyor!30 Ağustos detayı...

İşte sosyal medya kullanıcılarının siyasi tercihleri

İşte sosyal medya kullanıcılarının siyasi tercihleri

Kadıköy'de gözaltına alınan 61 şüpheliden 33'üne tutuklama talebi

Kadıköy'de gözaltına alınan 61 şüpheliden 33'üne tutuklama talebi

Sıradaki Haber