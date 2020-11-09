9 Kasım Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı! Sayısal Loto sonuç sorgulama

Sisal Şans ile yeni dönemde kazandırmaya devam eden Çılgın Sayısal Loto'da çekiliş heyecanı yaşandı. Çılgın Sayısal Loto'da rekora koşan büyük ikramiye 78 milyon 724 bin 648 TL. Çılgın Sayısal Loto'da kazandıran şanslı numaralar 5 11 32 69 70 77 joker: 28 oldu.

ÇILGIN SAYISAL LOTO DEVRETTİ

Çılgın Sayısal Loto'nun 9 Kasım çekilişinde 6 ve 5+1 bilen çıkmadı. 5 bilen bir kişi ise 354 bin 10 kuruş kazandı.

ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇ SORGULAMA

9 KASIM ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA?

Haftanın üç günü; Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi akşamları çekilişi gerçekleşen Çılgın Sayısal Loto'nun bu akşamki çekilişi saat 21.30'da gerçekleşti. Çılgın Sayısal Loto çekilişi Millipiyangoonline.com adresinden canlı olarak yayınlandı.

ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

Çılgın Sayısal Loto bayilerin yanı sıra artık online olarak da oynanabiliyor. Millipiyangoonline.com adresini ziyaret ederek Çılgın Sayısal Loto için kupon doldurabilirsiniz.

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