MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerEkonomi Haberleri 9 Kasım Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı! Sayısal Loto sonuç sorgulama
ABONE OL
09.11.2020 - 22:11 |

9 Kasım Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı! Sayısal Loto sonuç sorgulama

Çılgın Sayısal Loto'da çekiliş heyecanı yaşandı. Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi olmak üzere haftanın üç günü düzenlenen Çılgın Sayısal Loto'da bu akşamki çekiliş saat 21.30'da gerçekleştirildi. Çılgın Sayısal Loto'da rekora koşan büyük ikramiye 78 milyon 724 bin 648 TL.

9 Kasım Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı! Sayısal Loto sonuç sorgulama

Sisal Şans ile yeni dönemde kazandırmaya devam eden Çılgın Sayısal Loto'da çekiliş heyecanı yaşandı. Çılgın Sayısal Loto'da rekora koşan büyük ikramiye 78 milyon 724 bin 648 TL. Çılgın Sayısal Loto'da kazandıran şanslı numaralar 5 11 32 69 70 77 joker: 28 oldu.

ÇILGIN SAYISAL LOTO DEVRETTİ

Çılgın Sayısal Loto'nun 9 Kasım çekilişinde 6 ve 5+1 bilen çıkmadı. 5 bilen bir kişi ise 354 bin 10 kuruş kazandı.

ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇ SORGULAMA

9 Kasım Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı Sayısal Loto sonuç sorgulama

9 KASIM ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA?

Haftanın üç günü; Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi akşamları çekilişi gerçekleşen Çılgın Sayısal Loto'nun bu akşamki çekilişi saat 21.30'da gerçekleşti. Çılgın Sayısal Loto çekilişi Millipiyangoonline.com adresinden canlı olarak yayınlandı.

ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

Çılgın Sayısal Loto bayilerin yanı sıra artık online olarak da oynanabiliyor. Millipiyangoonline.com adresini ziyaret ederek Çılgın Sayısal Loto için kupon doldurabilirsiniz.

ONLİNE ÇILGIN SAYISAL LOTO OYNAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

Suudi Arabistan’da kum fırtınaları devam ediyorSuudi Arabistan’ın El-Kasım bölgesinin ardından Hafar Al-Batin şehrini de kum fırtınası vurdu.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

En duygusal 10 Kasım mesajları: Atatürk'ü anma günü resimli mesajları ve sözleri...

En duygusal 10 Kasım mesajları: Atatürk'ü anma günü resimli mesajları ve sözleri...

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! 7 bin 117 lira...

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! 7 bin 117 lira...

ABD seçimlerindeki ilk kriz bu değil!

ABD seçimlerindeki ilk kriz bu değil!

KPSS sonuçları açıklandı mı? Önlisans 2020 sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

KPSS sonuçları açıklandı mı? Önlisans 2020 sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Sıradaki Haber