23 Eylül Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı! İşte Çılgın Sayısal Loto çekilişinde kazandıran numaralar...
Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı. Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi akşamları gerçekleştirilen çekilişler ile talihlilerin belirlendiği Çılgın Sayısal Loto çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 64.392.547 TL devretti. Oynadıkları biletlere ne kadar ikramiye isabet ettiğini merak eden vatandaşlar Çılgın Sayısal Loto biletlerini Milli Piyango Online üzerine sorgulayabiliyor. İşte Çılgın Sayısal Loto çekilişinde bu haftanın kazandıran numaraları...
.Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı. Şisal Şans tarafından devralındıktan sonra Milli Piyango Online üzerinden de oynanabilen Çılgın Sayısal Loto çekilişi artık haftanın üç günü boyunca gerçekleştirilen çekilişler ile talihlileri ile buluşmaya devam ediyor. Çılgın Sayısal Loto 23 Eylül çekilişinde bu haftanın kazandıran numaraları 5, 6, 14, 21, 31, 90 ve 11 joker numarası olarak açıklandı. 6 bilen ve 5+1 bilenin çıkmadığı Çılgın Sayısal Loto çekilişinde büyük ikramiye tutarı 64.392.547 TL'ye ulaştı.
Çılgın Sayısal Loto çekilişinde 5 bilen 3 talihli 133.137,40 TL, 4 bilen 302 talihli 1.322,55 TL, 3 bilen 10.433 kişi 95,70 TL ve son olarak 2 bilen 150.349 kişi 9,95 TL tutarında ikramiyenin sahibi oldu
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