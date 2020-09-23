23 Eylül Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı! İşte Çılgın Sayısal Loto çekilişinde kazandıran numaralar...

.Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı. Şisal Şans tarafından devralındıktan sonra Milli Piyango Online üzerinden de oynanabilen Çılgın Sayısal Loto çekilişi artık haftanın üç günü boyunca gerçekleştirilen çekilişler ile talihlileri ile buluşmaya devam ediyor. Çılgın Sayısal Loto 23 Eylül çekilişinde bu haftanın kazandıran numaraları 5, 6, 14, 21, 31, 90 ve 11 joker numarası olarak açıklandı. 6 bilen ve 5+1 bilenin çıkmadığı Çılgın Sayısal Loto çekilişinde büyük ikramiye tutarı 64.392.547 TL'ye ulaştı.

Çılgın Sayısal Loto çekilişinde 5 bilen 3 talihli 133.137,40 TL, 4 bilen 302 talihli 1.322,55 TL, 3 bilen 10.433 kişi 95,70 TL ve son olarak 2 bilen 150.349 kişi 9,95 TL tutarında ikramiyenin sahibi oldu

MİLLİ PİYANGO ONLİNE ÇILGIN SAYISAL LOTO OYNAMAK İÇİN TIKLAYINIZ



