Çılgın Sayısal Loto sonuçları belli oldu! 13 Ocak Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları...

Sisal Şans ile kazandırmaya devam eden Çılgın Sayısal Loto'da çekiliş heyecanı yaşandı. Çılgın Sayısal Loto'da rekora koşan büyük ikramiye 97 milyon 322 bin 836 TL. 13 Ocak 2021 Çarşamba Çılgın Sayısal Loto çekilişi sonucunda kazandıran şanslı numaralar -18-28-41-57-71-88- ve joker:58 oldu. Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları...

13 OCAK ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Haftanın üç günü; Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günü çekilişi gerçekleşen Çılgın Sayısal Loto'da çekiliş akşamı. Bu akşam gerçekleştirilecek çekiliş 21.30'da www.millipiyangoonline.com MP TV aracılığıyla izlenebilecek. Çekiliş sonuçlarına göre 6, 5+1 ve 5 bilen çıkmadı ve ikramiye devretti.

ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

Çılgn Sayısal Loto yeni dönemde bayilerin yanı sıra online olarak da oynanabiliyor. www.millipiyangoonline.com ve Milli Piyango uygulaması üzerinden oynanabilen Çılgın Sayısal Loto'da 90 sayı içerisinden 6 sayıyı tahmin etmek gerekiyor.

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