Çılgın Sayısal Loto sonuçları belli oldu | Milli Piyango Online 30 Kasım Çılgın Sayısal Loto sonuçları

Sisal Şans ile kazandırmaya devam eden Çılgın Saysaı Loto çekilişinde dev ikramiye. 30 Kasım Pazartesi akşamı gerçekleşen Çılgın Sayısal Loto'da devreden büyük ikramiye tutarı 85 milyon 34 bin 752 TL'ye ulaştı. Çekilişte 6 bilen çıkmadı.

30 KASIM ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

7 - 8 - 22 - 48 - 57 - 87 - JOKER 32

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ÇILGIN SAYISAL LOTO HANGİ GÜNLER ÇEKİLİYOR?

Haftanın üç günü; Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi çekilişi gerçekleşen Çılgın Sayısal Loto'nun son çekilişi 30 Kasım Pazartesi gerçekleşti. Bir sonraki çekiliş ise 2 Aralık Çarşamba akşamı gerçekleşecek.