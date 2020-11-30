Çılgın Sayısal Loto sonuçları belli oluyor - 30 Kasım Çılgın Sayısal Loto'da büyük ikramiye...

30 Kasım Çılgın Sayısal Loto'da çekiliş heyecanı yaşanıyor. Bugün olan şansını Çılgın Sayısal Loto'dan kullanmak isteyenler şanslı 6 numarasını seçti. Ardından çekilişin başlaması için geri sayıma geçti. Milli Piyango YouTube kanalı üzerinden izlenilen Çılgın Sayısal Loto çekilişinin canlı yayın linkine haberin devamından ulaşabilirsiniz. Çılgın Sayısal Loto’nun oyun kuralları şöyle:Bir kolonda 90 numara bulunmaktadır. 90 numaradan 6 tanesi işaretlenir. Bir veya birden fazla kolon oynanabilir. Tek kolon ücreti 3 TL’dir.

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ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA?

Çılgın Sayısal Loto çekilişi 21:30'da başlayacak.

CANLI YAYIN NEREDEN İZLENİR?

Çılgın Sayısal Loto çekilişini Milli Piyango YouTube kanalı üzerinden izleyebilirsiniz.

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