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11.01.2021 - 08:16 |

Çılgın Sayısal Loto sonuçları kaçta açıklanacak? 11 Ocak Çılgın Sayısal Loto online oyna

Çılgın Sayısal Loto çekilişi için geri sayım başladı. Bu akşam gerçekleştirilecek olan çekilişte devreden büyük ikramiye tutarı 95 milyon TL'yi aştı. Artık online olarak da oynanabilen Çılgın Sayısal Loto'nun 11 Ocak 2021 çekilişi saat kaçta gerçekleşecek? Çılgın Sayısal Loto çekilişi www.milllipiyangoonline.com'da takip edilecek.

Çılgın Sayısal Loto sonuçları kaçta açıklanacak? 11 Ocak Çılgın Sayısal Loto online oyna

Sisal Şans ile kazandırmaya devam eden şans oyunlarından Çılgın Sayısal Loto için çekiliş akşamı. Son çekilişte 6 bilen çıkmayınca devreden ikramiye tutarı 95 milyon 782 bin 844TL'ye ulaştı.

11 OCAK ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA?

Haftanın üç günü; Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi çekilişi gerçekleşen Çılgın Sayısal Loto'da haftanın ilk çekilişi bu akşam gerçekleşecek. Çılgın Sayısal Loto çekilişi bu akşam saat 21.30'da canlı yayında www.millipiyangoonlinle MP TV aracılığıyla takip edilecek.

ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

Çılgın Sayısal Loto yeni dönemde bayilerin yanı sıra online platformda da oynanabiliyor. www.millipiyangoonline.com ve Milli Piyango uygulaması üzerinden Çılgın Sayısal Loto için kupon doldurabiliyorsunuz. 90 sayı arasından her kolon için 6 sayı seçiliyor.

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Türkiye genelinde hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sona erdiYeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında Türkiye genelinde 8 Ocak Cuma günü 21.00'de başlayan sokağa çıkma kısıtlaması saat 05.00 itibarıyla sona erdi.
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