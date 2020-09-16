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    HaberlerEkonomi Haberleri Çılgın Sayısal Loto sonuçları kaçta açıklanacak? 16 Eylül Çılgın Sayısal Loto çekilişinde dev ikramiye
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    16.09.2020 - 10:22 |

    Çılgın Sayısal Loto sonuçları kaçta açıklanacak? 16 Eylül Çılgın Sayısal Loto çekilişinde dev ikramiye

    Çılgın Sayısal Loto çekilişi bu akşam yapılacak. Haftanın üç günü çekilişi gerçekleşen Çılgın Sayısal Loto'da son çekilişte devreden ikramiye 61 milyon TL... Yeni dönemde online olarak da oynanabilen Çılgın Sayısal Loto çekilişi bu akşam saat kaçta yapılacak?

    Çılgın Sayısal Loto sonuçları kaçta açıklanacak? 16 Eylül Çılgın Sayısal Loto çekilişinde dev ikramiye

    Sisal Şans ile Çılgın Sayısal Loto yeni dönemde çok daha fazla kazandırıyor. Son olarak 14 Eylül'de çekilişi gerçekleşen Çılgın Sayısal Loto'da 6 bilen çıkmayınca devreden büyük ikramiye 61 milyon 573 bin 150 TL'ye ulaştı. Peki, 16 Eylül 2020 Çılgın Sayısal Loto çekilişi saat kaçta yapılacak?

    ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ KAÇTA?

    Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri çekilişi gerçekleşen Çılgın Sayısal Loto'da bu akşam devreden büyük ikramiye için çekiliş yapılacak. Son çekilişte devren 61 milyon TL için çekiliş 21.30'da gerçekleşecek. Çılgın Sayısal Loto oynamak isteyenler saat 21.00'e kadar kupon yapabiliyorlar.

    ÇILGIN SAYISAL LOTO ONLİNE OLARAK OYNANABİLİYOR

    Yeni dönemde Çılgın Sayısal Loto bayilerin yanı sıra online olarak da millipiyangoonline.com'da oynanabiliyor. Çılgın Sayısal Loto çekilişleri canlı olarak yayınlanıyor.

    ÇILGIN SAYISAL LOTO OYNAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

     

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