Çılgın Sayısal Loto sonuçları kaçta açıklanacak? 16 Eylül Çılgın Sayısal Loto çekilişinde dev ikramiye

Sisal Şans ile Çılgın Sayısal Loto yeni dönemde çok daha fazla kazandırıyor. Son olarak 14 Eylül'de çekilişi gerçekleşen Çılgın Sayısal Loto'da 6 bilen çıkmayınca devreden büyük ikramiye 61 milyon 573 bin 150 TL'ye ulaştı. Peki, 16 Eylül 2020 Çılgın Sayısal Loto çekilişi saat kaçta yapılacak?

ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ KAÇTA?

Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri çekilişi gerçekleşen Çılgın Sayısal Loto'da bu akşam devreden büyük ikramiye için çekiliş yapılacak. Son çekilişte devren 61 milyon TL için çekiliş 21.30'da gerçekleşecek. Çılgın Sayısal Loto oynamak isteyenler saat 21.00'e kadar kupon yapabiliyorlar.

ÇILGIN SAYISAL LOTO ONLİNE OLARAK OYNANABİLİYOR

Yeni dönemde Çılgın Sayısal Loto bayilerin yanı sıra online olarak da millipiyangoonline.com'da oynanabiliyor. Çılgın Sayısal Loto çekilişleri canlı olarak yayınlanıyor.

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