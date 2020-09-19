Çılgın Sayısal Loto sonuçları kaçta açıklanacak? 19 Eylül Çılgın Sayısal Loto rekor ikramiye

Sisal Şans ile yeni dönemde kazandırmaya devam eden Çılgın Sayısal Loto'da devreden büyük ikramiye için çekiliş bu akşam yapılacak. Son olarak 16 Eylül'de gerçekleşen Çılgın Sayısal Loto çekilişinde 6 bilen çıkmayınca devreden büyük ikramiye 62 milyon 209 bin 871 TL'ye ulaştı.

ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA?

Haftanın üç günü çekilişi gerçekleşen Çılgın Sayısal Loto Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri yapılıyor. 19 Eylül Cumartesi Çılgın Sayısal Loto çekilişi bu akşam saat 21.30'da gerçekleşecek. Çekiliş canlı olarak Millipiyangoonline.com'da canlı olarak takip edilebilecek.

ÇILGIN SAYISAL LOTO ONLİNE OLARAK OYNANIYOR

Çılgın Sayısal Loto yeni dönemde online olarak da oynanıyor. Bayiliklerin yanı sıra Millipiyangoonline.com'da kupon doldurabiliyor oyunseverler. 21.30'da çekilecek Çılgın Sayısal Loto için 21.00'e kadar oyun oynanabiliyor.

MİLLİ PİYANGO ONLİNE ÇILGIN SAYISAL LOTO OYNA