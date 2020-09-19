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    HaberlerEkonomi Haberleri Çılgın Sayısal Loto sonuçları kaçta açıklanacak? 19 Eylül Çılgın Sayısal Loto rekor ikramiye
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    19.09.2020 - 12:36 |

    Çılgın Sayısal Loto sonuçları kaçta açıklanacak? 19 Eylül Çılgın Sayısal Loto rekor ikramiye

    Çılgın Sayısal Loto çekilişinde ikramiye rekor kırıyor. Son olarak 16 Eylül'de yapılan Çılgın Sayısal Loto çekilişinde 6 bilen çıkmayınca devreden büyük ikramiye 62 Milyon TL'ye ulaştı. Çılgın Sayısal Loto çekilişi Millipiyangoonline.com'da canlı olarak izleniyor. Peki, çekiliş saat kaçta yapılacak?

    Çılgın Sayısal Loto sonuçları kaçta açıklanacak? 19 Eylül Çılgın Sayısal Loto rekor ikramiye

    Sisal Şans ile yeni dönemde kazandırmaya devam eden Çılgın Sayısal Loto'da devreden büyük ikramiye için çekiliş bu akşam yapılacak. Son olarak 16 Eylül'de gerçekleşen Çılgın Sayısal Loto çekilişinde 6 bilen çıkmayınca devreden büyük ikramiye 62 milyon 209 bin 871 TL'ye ulaştı.

    ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA?

    Haftanın üç günü çekilişi gerçekleşen Çılgın Sayısal Loto Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri yapılıyor. 19 Eylül Cumartesi Çılgın Sayısal Loto çekilişi bu akşam saat 21.30'da gerçekleşecek. Çekiliş canlı olarak Millipiyangoonline.com'da canlı olarak takip edilebilecek.

    ÇILGIN SAYISAL LOTO ONLİNE OLARAK OYNANIYOR

    Çılgın Sayısal Loto yeni dönemde online olarak da oynanıyor. Bayiliklerin yanı sıra Millipiyangoonline.com'da kupon doldurabiliyor oyunseverler. 21.30'da çekilecek Çılgın Sayısal Loto için 21.00'e kadar oyun oynanabiliyor.

    MİLLİ PİYANGO ONLİNE ÇILGIN SAYISAL LOTO OYNA

     

    Sopalı yumruklu yol verme kavgasıAntalya Havalimanı Yolu'nda iki araç sürücüsü, iddia göre yol verme yüzünden sopa ve demir çubuklarla kavga etti. Kavgaya her iki araçta bulunanlarda karıştı. Birbirlerine bayıltana kadar vuran iki grubun kavgası yoldan geçen sürücülerin cep telefonu kameralarına da yansıdı.
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