Çılgın Sayısal Loto sonuçları kaçta açıklanacak? 2 Aralık Çılgın Sayısal Loto çekilişinde dev ikramiye

Sisal Şans ile kazandırmaya devam eden Çılgın Sayısal Loto'da çekiliş akşamı. Son çekilişte 6 bilen çıkmayınca devreden büyük ikramiye tutarı 85 milyon 34 bin 752 TL'ye ulaştı.

ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA?

Haftanın üç günü; Pazartes, Çarşamba ve Cumartesi akşamı çekilişi gerçekleşen Çılgın Sayısal Loto'nun bu akşamki çekilişi 85 milyon TL için yapılacak. Millipiyangoonline.com adresinden canlı olarak yayınlanacak olan Çılgın Sayısal Loto çekilişi 21.30'da gerçekleşecek.

ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

Bayilerin yanı sıra online olarak da oynanabilen Çılgın Sayısal Loto Millipiyangoonline.com adresinden oynanabiliyor. Siteye giriş yaparak online kupon doldurmanız mümkün.

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