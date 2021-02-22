Çılgın Sayısal Loto sonuçları kaçta açıklanacak? 22 Şubat Çılgın Sayısal Loto online oyna

Sisal Şans ile kazandırmaya devam eden şans oyunu Çılgın Sayısal Loto'da büyük çekiliş akşamı. 22 Şubat Çılgın Sayısal Loto'da ikramiye tutarı 114 milyon 337 bin 824 TL.

22 ŞUBAT ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA?

Haftanın üç günü; Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi akşamları çekilişi gerçekleşen Çılgın Sayısal Loto'da haftanın ilk çekilişi bu akşam gerçekleşecek. Çılgın Sayısal Loto çekilişi bu akşam saat 21.30 canlı olarak www.millipiyangoonline.com MP TV aracılığıyla takip edilecek. Sonuçlar açıklandığında haberimizde olacak.

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ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

Çılgın Sayısal Loto bayilerden, www.millipiyangoonline.com ve Milli Piyango uygulaması üzerinden oynanabiliyor. Her kolon için 90 numara arasından 6 numara seçilmesi gerekiyor.

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