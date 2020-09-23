Çılgın Sayısal Loto sonuçları kaçta açıklanacak? 23 Eylül Çılgın Sayısal Loto'da rekor ikramiye...

Sisal Şans ile yeni dönemde çok daha fazla kazandıran Çılgın Sayısal Loto'da çekiliş akşamı... Son olarak 21 Eylül'de çekilişi yapılan Çılgın Sayısal Loto'da 6 bilen çıkmayınca devreden ikramiye 63 milyon 743 bin 502 TL'ye ulaştı.

ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ KAÇTA YAPILACAK?

Haftanın üç günü çekilişi gerçekleşen Çılgın Sayısal Loto'da bu akşamki çekiliş saat 21.30'da yapılacak. Çılgın Sayısal Loto Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri gerçekleşiyor.

ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

Çılgın Sayısal Loto online olarak da oynanabiliyor. Bayilerden kupon yapıldığı gibi oyunseverler artık millipiyangoonline.com'dan online olarak da kupon yapabiliyorlar. Çılgın Sayısal Loto oynamak için süre 21.00'e kadar devam ediyor.

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