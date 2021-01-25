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25.01.2021 - 09:24 |

Çılgın Sayısal Loto sonuçları kaçta açıklanacak? 25 Ocak Çılgın Sayısal Loto online oyna

Çılgın Sayısal Loto sonuçları için geri sayım. 100 milyon TL'yi aşan ikramiye için oyunseverler heyecanlı. Haftalardır devreden büyük ikramiyeyi kazanmak isteyen vatandaşlar çekiliş saatine kadar Çılgın Sayısal Loto oynayabiliyor. Peki, 25 Ocak Çılgın Sayısal Loto çekilişi saat kaçta yapılacak? İşte 25 Ocak Çılgın Sayısal Loto çekiliş saati.

Çılgın Sayısal Loto sonuçları kaçta açıklanacak? 25 Ocak Çılgın Sayısal Loto online oyna

Sisal Şans ile kazandırmaya devam eden Çılgın Sayısal Loto'da çekiliş akşamı. Çılgın Sayısal Loto 25 Ocak çekilişinde devreden büyük ikramiye tutarı 101 milyon 676 bin 342 TL.

25 OCAK 2021 ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA?

Haftanın üç günü; Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi akşamı çekilişi gerçekleşen Çılgın Sayısal Loto'da haftanın ilk çekilişi bu akşam yapılacak. Çılgın Sayısal Loto çekilişi saat 21.30'da canlı olarak ekrana gelecek. Çılgın Sayısal Loto çekilişini www.millipiyangoonline.com adresinde MP TV aracılığıyla takip edilecek.

ONLİNE ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

Çılgın Sayısal Loto yeni dönemde bayilerin yanı sıra www.millipiyangoonline.com adresinde online olarak da oynanabiliyor. Çılgın Sayısal Loto'da her kolon için 90 sayı arasından 6 sayı seçilmesi gerekiyor.

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