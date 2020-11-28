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28.11.2020 - 11:26 |

Çılgın Sayısal Loto sonuçları kaçta açıklanacak? 28 Kasım Çılgın Sayısal Loto online oyna

Çılgın Sayısal Loto'da çekiliş akşamı. Son çekilişte 6 bilen çıkmayınca devreden ikramiye tutarı 83 milyonu geçti. Millipiyangoonline.com adresinden canlı olarak yayınlanacak olan Çılgın Sayısal Loto çekilişi saat kaçta gerçekleşecek?

Çılgın Sayısal Loto sonuçları kaçta açıklanacak? 28 Kasım Çılgın Sayısal Loto online oyna

Sisal Şans ile yeni dönemde de katlanarak kazandıran Çılgın Sayısal Loto oyununda çekiliş akşamı. Devreden büyük ikramiye tutarı 83 milyon 580 bin 520 TL. Peki çekiliş saat kaçta?

28 KASIM ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA?

Haftanın üç günü; Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi çekilişi gerçekleşen Çılgın Sayısal Loto oyununda çekiliş akşamı. Millipiyangoonline.com adresinden de takip edilebilecek olan Çılgın Sayısal Loto'nun bu akşamki çekilişi 21.45'te TV8 ekranında Seda Sayan'ın sunumu ile gerçekleşecek.

ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

Çılgın Sayısal Loto bayilerin yanı sıra online platformda da oynanabiliyor. Millipiyangoonline.com adresinden online olarak Sayısal Loto kuponu doldurabilirsiniz.

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İnsanı mutlu eden gıdalarYeterli ve dengeli beslenmenin önemine vurgu yapan Beslenme ve Diyet Uzmanı Dyt. Yıldız Melek Aksoylu, "Az su tüketimi kişiyi mutsuz eder, çalışma kapasitesini düşürür. Aynı zamanda çok fazla kafein tüketimi de mutsuzluğa neden olur. Ancak, muz, nar, kivi, kefir, ıspanak, pırasa, yumurta, yulaf ve ceviz gibi besinler ruh halinizi düzenlemeye yardımcı olan seratonin üretimini sağlayan amino asit triptofan içerir. Vitamin ve mineral açısından zengindir, sizi mutlu eder" dedi.
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