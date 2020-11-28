Çılgın Sayısal Loto sonuçları kaçta açıklanacak? 28 Kasım Çılgın Sayısal Loto online oyna

Sisal Şans ile yeni dönemde de katlanarak kazandıran Çılgın Sayısal Loto oyununda çekiliş akşamı. Devreden büyük ikramiye tutarı 83 milyon 580 bin 520 TL. Peki çekiliş saat kaçta?

28 KASIM ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA?

Haftanın üç günü; Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi çekilişi gerçekleşen Çılgın Sayısal Loto oyununda çekiliş akşamı. Millipiyangoonline.com adresinden de takip edilebilecek olan Çılgın Sayısal Loto'nun bu akşamki çekilişi 21.45'te TV8 ekranında Seda Sayan'ın sunumu ile gerçekleşecek.

ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

Çılgın Sayısal Loto bayilerin yanı sıra online platformda da oynanabiliyor. Millipiyangoonline.com adresinden online olarak Sayısal Loto kuponu doldurabilirsiniz.

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