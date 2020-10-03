Çılgın Sayısal Loto sonuçları kaçta açıklanacak? 3 Ekim Çılgın Sayısal Loto çekilişinde dev ikramiye

Sisal Şans ile yeni dönemde çok daha fazla kazandıran Çılgın Sayısal Loto'nun 30 Eylül'de yapılan son çekilişinde 6 bilen çıkmayınca devreden büyük ikramiye 66 milyon 538 bin 643 TL oldu.

ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA?

Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günü çekilişi gerçekleşen Çılgın Sayısal Loto'da bu akşam çekiliş var. Saat 21.30'da yapılacak Çılgın Sayısal Loto çekilişi canlı olarak Millipiyangoonline.com adresinden izlenebilecek.

ÇILGIN SAYISAL LOTO ONLİNE NASIL OYNANIR?

Çılgın Sayısal Loto yeni dönemde online olarak da oynanabiliyor. Millipiyangoonline.com adresi üzerinden kupon doldurmanız mümkün. Bu akşam yapılacak Çılgın Sayısal Loto çekilişi için 21.00'e kadar oyun oynayabiliyorsunuz.

ÇILGIN SAYISAL LOTO ONLİNE OYNA