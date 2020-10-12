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    HaberlerEkonomi Haberleri Çılgın Sayısal Loto online nasıl oynanır? 12 Ekim Çılgın Sayısal Loto'da ikramiye rekor kırıyor!
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    12.10.2020 - 17:20 |

    Çılgın Sayısal Loto online nasıl oynanır? 12 Ekim Çılgın Sayısal Loto'da ikramiye rekor kırıyor!

    Çılgın Sayısal Loto çekilişi için heyecan dorukta. Haftanın üç günü çekilişi gerçekleşen Çılgın Sayısal Loto'nun son çekilişinde 6 bilen çıkmayınca büyük ikramiye devretmişti. 69 milyonu aşan ikramiye için bu akşam çekiliş var. Peki, Çılgın Sayısal Loto çekilişi saat kaçta yapılacak? Online Çılgın Sayısal Loto nasıl oynanır?

    Çılgın Sayısal Loto online nasıl oynanır? 12 Ekim Çılgın Sayısal Loto'da ikramiye rekor kırıyor!

    Sisal Şans ile yeni dönemde rekor ikramiyeler dağıtan şans oyunları arasında en çok oynanan Çılgın Sayısal Loto çekilişi bu akşam yapılacak. Devreden rekor ikramiye 69 milyon 721 bin 848 TL'ye ulaştı.

    12 EKİM ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA?

    Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi akşamları çekilişi gerçekleşen Çılgın Sayısal Loto'da haftanın ilk çekilişi bu akşam gerçekleşecek. 69 milyon TL'yi aşan rekor ikramiye için çekiliş 21.30'da yapılacak. Çılgın Sayısal Loto çekilişi Millipiyangoonline.com'da canlı olarak izlenecek.

    ÇILGIN SAYISAL LOTO ONLİNE NASIL OYNANIR?

    Bayilerin yanı sıra online olarak da oynanabilen Çılgın Sayısal Loto Millipiyangoonline.com'da istediğiniz şekilde kupon yapabilirsiniz. Çılgın Sayısal Loto'nun bu akşamki çekilişi için saat 21.00'e kadar oyun oynanabiliyor.

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