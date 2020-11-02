85,90BİST1.1261.20EURO9.771.09USD8.390.65ALTIN507.970.73
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEkonomi Haberleri Çılgın Sayısal Loto sonuçları kaçta açıklanıyor? 2 Kasım Çılgın Sayısal Loto çekilişinde dev ikramiye
    ABONE OL
    02.11.2020 - 09:46 |

    Çılgın Sayısal Loto sonuçları kaçta açıklanıyor? 2 Kasım Çılgın Sayısal Loto çekilişinde dev ikramiye

    Çılgın Sayısal Loto sonuçları için geri sayım başladı. Haftanın üç günü çekilişi gerçekleşen Çılgın Sayısal Loto'da son çekilişte 6 bilen çıkmayınca büyük ikramiye devretmişti. Bu akşam 76 milyon TL'yi aşan ikramiye için Çılgın Sayısal Loto çekilişi saat kaçta yapılacak? Çekiliş millipiyangoonline.com adresinden canlı olarak yayınlanacak.

    Çılgın Sayısal Loto sonuçları kaçta açıklanıyor? 2 Kasım Çılgın Sayısal Loto çekilişinde dev ikramiye

    Sisal Şans ile kazandırmaya devam eden Çılgın Sayısal Loto'da haftanın ilk çekilişi bu akşam yapılacak. 31 Ekim'de yapılan büyük çekilişte 6 bilen çıkmayınca büyük ikramiye devretmişti. Bu akşam 76 milyon 55 bin 280 TL için çekiliş gerçekleşecek.

    2 KASIM ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA?

    Haftanın üç günü; Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi akşamları çekilişi gerçekleşen Çılgın Sayısal Loto'da haftanın ilk çekilişi bu akşam 21.30'de yapılacak. Çılgın Sayısal Loto çekilişi millipiyangoonline.com adresinden canlı olarak takip edilebilecek.

    ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

    Çılgın Sayısal Loto artık bayilerin yanı sıra online olarak da oynanabiliyor. Millipiyangoonline.com adresini ziyaret ederek kolonları doldurabilirsiniz. İsterseniz 'Hızlı Seç' seçeneği ile rastgele sayılardan oluşan kolon doldurabilirsiniz. Tek oyunda en fazla 10 kolon oluşturulabilir.

    ONLİNE ÇILGIN SAYISAL LOTO OYNA

    Enkaz altından kurtarılan Günay, yaşadığı dehşeti görüntülediEnkaz altından kurtarılan Günay, yaşadığı dehşeti görüntüledi
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    2020 ABD Seçimleri

    Gün Kaldı



    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Yılanın ezilmemesi için trafiği durdurdu

    Yılanın ezilmemesi için trafiği durdurdu

    Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! 25 ilde başlıyor...

    Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! 25 ilde başlıyor...

    Bünyamin Sürmeli, Seher'in kurtarılışını anlattı

    Bünyamin Sürmeli, Seher'in kurtarılışını anlattı

    Kameraya yansıyan cinayetin şüphelisi tutuklandı!

    Kameraya yansıyan cinayetin şüphelisi tutuklandı!

    Sıradaki Haber