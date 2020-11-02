Çılgın Sayısal Loto sonuçları kaçta açıklanıyor? 2 Kasım Çılgın Sayısal Loto çekilişinde dev ikramiye

Sisal Şans ile kazandırmaya devam eden Çılgın Sayısal Loto'da haftanın ilk çekilişi bu akşam yapılacak. 31 Ekim'de yapılan büyük çekilişte 6 bilen çıkmayınca büyük ikramiye devretmişti. Bu akşam 76 milyon 55 bin 280 TL için çekiliş gerçekleşecek.

2 KASIM ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA?

Haftanın üç günü; Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi akşamları çekilişi gerçekleşen Çılgın Sayısal Loto'da haftanın ilk çekilişi bu akşam 21.30'de yapılacak. Çılgın Sayısal Loto çekilişi millipiyangoonline.com adresinden canlı olarak takip edilebilecek.

ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

Çılgın Sayısal Loto artık bayilerin yanı sıra online olarak da oynanabiliyor. Millipiyangoonline.com adresini ziyaret ederek kolonları doldurabilirsiniz. İsterseniz 'Hızlı Seç' seçeneği ile rastgele sayılardan oluşan kolon doldurabilirsiniz. Tek oyunda en fazla 10 kolon oluşturulabilir.

ONLİNE ÇILGIN SAYISAL LOTO OYNA



