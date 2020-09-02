Çılgın Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Çılgın Sayısal Loto'da rekor ikramiye...

Milli Piyango oyunları arasında yer alan Çılgın Sayısal Loto'da bu akşam çekiliş var. Haftanın üç günü çekilişi gerçekleşen Çılgın Sayısal Loto'da 31 Ağustos'ta yapılan son çekilişte devreden büyük ikramiye 57 milyon 418 bin 744 TL. Bu akşam yapılacak çekilişte büyük ikramiye sahibini bulacak mı merak konusu.

ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA?

Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi akşamı çekilişi gerçekleşen Çılgın Sayısal Loto'da 2 Eylül 2020 Çarşamba akşamı yapılacak olan çekiliş saat 21.30'da canlı olarak gerçekleşecek. Çılgın Sayısal Loto oynamak için süre 21.00'e kadar devam ediyor.

ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

Bir kolonda 90 numara bulunmaktadır. 90 numaradan 6 tanesi işaretlenir. Bir veya birden fazla kolon oynanabilir. Tek kolon ücreti 3 TL’dir. Sen seç, Online Çılgın Sayısal Loto’nun sizler için geliştirdiği bir seçenek. Kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 6 numara ile şanslı kupon oluşur. Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyun, bir kuponda 6’dan fazla rakam seçilmesiyle oluşur. Oyuncular, altıdan fazla rakam seçerek seçilen rakamlarla oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler..

Çılgın Sayısal Loto; www.millipiyangonline.com üzerinden, Milli Piyango uygulamasından ya da satış noktalarından oynanabilir.

ÇILGIN SAYISAL LOTO OYNAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

TÜM ÇEKİLİŞLER CANLI YAYINLANIYOR

Şisal Şans’ın son teknolojiyi kullanarak oluşturulan teknik altyapı ile noter huzurunda gerçekleştirdiği çekilişler canlı olarak yayınlanmaya devam ediyor. Tüm çekiliş süreçleri “Dünya Piyango Birliği” (World Lottery Association) standart ve kurallarına uygun şekilde organize ediliyor ve en büyük öncelik şeffaflığa veriliyor.

Dünya Piyango Birliği sertifikalı, son teknoloji ürünü yeni çekiliş makineleriyle kurulmuş olan ve ŞANS MERKEZİ adı verilen çekiliş stüdyosunda düzenlenen çekilişler, www.millipiyangoonline.com sitesinden canlı olarak yayınlanıyor ve dileyen herkes çekilişe katılabiliyor.