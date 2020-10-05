05.10.2020 - 11:35 |
Çılgın Sayısal Loto'da büyük ikramiye 67 milyon TL! Çılgın Sayısal Loto çekilişi saat kaçta?
Çılgın Sayısal Loto çekilişi için geri sayım sürüyor. Büyük ikramiyenin katlanarak devam ettiği Çılgın Sayısal Loto'da büyük ikramiye tutarı 67.518.159 TL'ye ulaştı. Binlerce vatandaş için umut kapısı olarak görülen Çılgın Sayısal Loto çekilişinin saat kaçta gerçekleştirileceği vatandaşlar tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. Peki Çılgın Sayısal Loto çekilişi saat kaçta?
Çılgın Sayısal Loto çekilişi için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Haftanın üç günü boyunca gerçekleştirilen çekilişler ile talihlilerin belirlendiği Çılgın Sayısal Loto çekilişinde Ekim ayı içerisindeki ikinci çekiliş bu akşam gerçekleştirilecek. Büyük ikramiyenin katlanarak artmaya devam ettiği Çılgın Sayısal Loto'da büyük ikramiye 67.518.159 TL'ye ulaştı.
Milli Piyango Online üzerinden de oynanabilen Çılgın Sayısal Loto çekilişi aynı zamanda bayiler üzerinden de oynanabiliyor.
ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA?
Çılgın Sayısal Loto çekilişi bu akşam saat 21:30'dan itibaren Milli Piyango TV Youtube ekranı üzerinden gerçekleştirilecek.
ÇILGIN SAYISAL LOTO OYNAMAK İÇİN TIKLAYINIZ
Koronavirüse aldırmadılar! Ünlü işletmede dansözlü partiİstanbul’un göbeği Cihangir’deki ünlü bir işletmede korona virüs salgınına ve artan vak'alara rağmen skandal görüntüler kaydedildi. Sözde eğlence adı altında bir araya gelenler, düzenlenen partide ne maske taktı ne de sosyal mesafe kurallarına uydu. Dansözlü partide alkol alarak, oryantal müzikler eşliğinde karşılıklı göbek atan ve halay çeken grubun iç içe eğlendiği anlar kameralara yansıdı. Partiye katılanlar o anları, “Corona bak dalgana kardeşim” notuyla sosyal medyada paylaştı.