Çılgın Sayısal Loto'da büyük ikramiye 67 milyon TL! Çılgın Sayısal Loto çekilişi saat kaçta?

Çılgın Sayısal Loto çekilişi için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Haftanın üç günü boyunca gerçekleştirilen çekilişler ile talihlilerin belirlendiği Çılgın Sayısal Loto çekilişinde Ekim ayı içerisindeki ikinci çekiliş bu akşam gerçekleştirilecek. Büyük ikramiyenin katlanarak artmaya devam ettiği Çılgın Sayısal Loto'da büyük ikramiye 67.518.159 TL'ye ulaştı.

Milli Piyango Online üzerinden de oynanabilen Çılgın Sayısal Loto çekilişi aynı zamanda bayiler üzerinden de oynanabiliyor.

ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA?

Çılgın Sayısal Loto çekilişi bu akşam saat 21:30'dan itibaren Milli Piyango TV Youtube ekranı üzerinden gerçekleştirilecek.

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