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    HaberlerEkonomi Haberleri Çılgın Sayısal Loto'da çekiliş sonuçları belli oldu! Kazandıran numaralar Milli Piyango Online'da!
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    22.08.2020 - 21:59 |

    Çılgın Sayısal Loto'da çekiliş sonuçları belli oldu! Kazandıran numaralar Milli Piyango Online'da!

    Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi olmak üzere haftada üç gün oynanan Çılgın Sayısal Loto'da çekiliş heyecanı yaşanıyor. Çılgın Sayısal Loto'nun bu akşamki çekilişi saat 21.30'da yapıldı.. Çılgın Sayısal Loto'da 1-70-55-8-18-51 ve joker olarak 36 numaraları düştü. Büyük ikramiye 55 milyon TL'yi geçmiş durumda.

    Sisal Şans ile yeni dönemde katlanarak kazandıran Çılgın Sayısal Loto'da ikramiye büyüyor. Haftanın üç günü çekilişi gerçekleşen Çılgın Sayısal Loto'da son çekiliş bu akşam 21.30'da yapıldı. Çılgın Sayısal Loto sonuçları belli oldu.

    ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

    Çılgın Sayısal Lotoda çekiliş sonuçları belli oldu Kazandıran numaralar Milli Piyango Onlineda

    1’den 90’a kadar olan sayılar arasından 6 tanesini seçerek kolon oluşturmaya dayalı bir oyun olan Çılgın Sayısal Loto’da en az 2, en fazla ise 6 adet sayıyı bilenler farklı miktarlarda ikramiye kazanıyor. Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 numara (Joker) çekiliyor. Kazanma oranı oynanan kolon ve bilinen numara adedine göre değişiyor. Oyunseverler kolonları kendileri doldurabildiği gibi ayrıca sayıları doğrudan bayiye söyleyerek veya “Sen Seç” ile terminalden rastgele sayı seçtirerek de oynayabiliyor. 18 yaşından büyük herkesin oynayabileceği Çılgın Sayısal Loto’da her kolonun fiyatı ise 3 TL. Oyunun kurallarıyla ilgili ayrıntılı bilgiye https://www.millipiyangoonline.com/sayisal-loto/kurallar adresinden ulaşmak mümkün.

    ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ CANLI YAYINLANIYOR

    Şisal Şans’ın son teknolojiyi kullanarak oluşturulan teknik altyapı ile noter huzurunda gerçekleştirdiği çekilişler canlı olarak yayınlanmaya devam ediyor. Tüm çekiliş süreçleri “Dünya Piyango Birliği” (World Lottery Association) standart ve kurallarına uygun şekilde organize ediliyor ve en büyük öncelik şeffaflığa veriliyor.

    Dünya Piyango Birliği sertifikalı, son teknoloji ürünü yeni çekiliş makineleriyle kurulmuş olan ve ŞANS MERKEZİ adı verilen çekiliş stüdyosunda düzenlenen çekilişler, www.millipiyangoonline.com sitesinden canlı olarak yayınlanıyor ve dileyen herkes çekilişe katılabiliyor.

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