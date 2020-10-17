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    HaberlerEkonomi Haberleri Çılgın Sayısal Loto'da çekiliş heyecanı! Sayısal Loto sonuçları Milli Piyango Online'da!
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    17.10.2020 - 19:17 |

    Çılgın Sayısal Loto'da çekiliş heyecanı! Sayısal Loto sonuçları Milli Piyango Online'da!

    Çılgın Sayısal Loto'da rekor ikramiye... Son çekilişte 6 bilen çıkmayınca devreden büyük ikramiye 70 milyon TL'yi aştı. Artık online olarak da oynanabilen Çılgın Sayısal Loto'da canlı yayın yapıldı.

    Çılgın Sayısal Loto'da çekiliş heyecanı! Sayısal Loto sonuçları Milli Piyango Online'da!

    Sisal Şans ile yeni dönemde de kazandırmaya devam eden Çılgın Sayısal Loto oyununda bu akşam çekiliş yapıldı. Son olarak 14 Ekim'de gerçekleşen çekilişte 6 bilen çıkmayınca devreden büyük ikramiye 70 milyon 908 bin 470 TL'ye ulaştı.

    17 EKİM ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ YAPILDII

    Haftanı üç günü; Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi çekilişi gerçekleşen Çılgın Sayısal Loto'da çekiliş sona erdi. Çekiliş Millipiyangoonline.com'da canlı olarak yayınlandı.

    ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

    Çılgın Sayısal Loto bayilerden oynanabildiği gibi artık online platformda da oyunseverlerle... Çılgın Sayısal Loto oynamak için Millipiyangoonline.com adresini ziyaret etmeniz yeterli. Bugünkü çekiliş için saat 21.00'e kadar kupon doldurabiliyorsunuz.

    ÇILGIN SAYISAL LOTO OYNAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

     

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