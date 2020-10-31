31.10.2020 - 09:55 |
Çılgın Sayısal Loto'da çekiliş heyecanı! Sayısal Loto sonuçları Milli Piyango Online'da!
Çılgın Sayısal Loto çekilişi yapıldı. Sisal Şans ile yeni dönemde kazandırmaya devam eden Çılgın Sayısal Loto'da devreden büyük ikramiye 75 milyon TL'yi aştı. Çılgın Sayısal Loto çekilişi bu akşam Seda Sayan ile yapıldı. 31 Ekim Çılgın Sayısal Loto çekilişi canlı yayında gerçekleşti.
Sisal Şans ile yeni dönemde kazandırmaya devam eden Çılgın Sayısal Loto bu akşam rekor ikramiye için canlı yayında yapıldı. Son çekilişte 6 bilen çıkmayınca devreden ikramiye tutarı 75 milyon 169 bin 956 TL'ye ulaştı.
31 EKİM ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ YAPILDI
Çılgın Sayısal Loto çekilişi TV8'de yapıldı.
ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?
Çılgın Sayısal Loto artık online olarak da oynanabiliyor. Bayilerden kupon doldurabildiğiniz gibi Millipiyangoonline.com adresinden de online olarak Çılgın Sayısal Loto oynama imkanınız var.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan afet bölgesindeCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, deprem bölgesinde incelemelerde bulunmak üzere İzmir'e geldi. Erdoğan AFAD Koordinasyon Merkezinde bilgi aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Nerede rezerv alan var bu çalışmaları yapıp rezerv alanlara göre Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız süratle adımları atacak." ifadelerini kullandı.