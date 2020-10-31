Çılgın Sayısal Loto'da çekiliş heyecanı! Sayısal Loto sonuçları Milli Piyango Online'da!

Sisal Şans ile yeni dönemde kazandırmaya devam eden Çılgın Sayısal Loto bu akşam rekor ikramiye için canlı yayında yapıldı. Son çekilişte 6 bilen çıkmayınca devreden ikramiye tutarı 75 milyon 169 bin 956 TL'ye ulaştı.

31 EKİM ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ YAPILDI

Çılgın Sayısal Loto çekilişi TV8'de yapıldı.

ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

Çılgın Sayısal Loto artık online olarak da oynanabiliyor. Bayilerden kupon doldurabildiğiniz gibi Millipiyangoonline.com adresinden de online olarak Çılgın Sayısal Loto oynama imkanınız var.

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