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16.01.2021 - 22:34 |

Çılgın Sayısal Loto'da rekor ikramiye! 16 Ocak Çılgın Sayısal Loto çekilişinde kazandıran numaralar...

Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı. Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi akşamları gerçekleştirilen çekilişler ile talihlilerin belirlendiği Çılgın Sayısal Loto'da büyük ikramiye tutarı 98 milyon TL'yi aştı. Bu akşam Star TV ekranında gerçekleştirilen çekilişin ardından kazandıran numaralar belirlendi. Oynadıkları biletlere ne kadar ikramiye isabet ettiğini merak eden vatandaşlar Milli Piyango Online üzerinden oynadıkları biletleri sorgulayabilecek. İşte Çılgın Sayısal Loto bilet sorgulama ekranı...

Çılgın Sayısal Loto'da rekor ikramiye! 16 Ocak Çılgın Sayısal Loto çekilişinde kazandıran numaralar...

Her hafta Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi akşamları gerçekleştirilen çekilişler ile talihlilerin belirlendiği Çılgın Sayısal Loto'da büyük ikramiye tutarı 98 milyon TL'yi aştı. Çılgın Sayısal Loto'nun Cumartesi akşamı gerçekleştirilen canlı yayın çekilişi yapıldı. Çekilişin ardından Çılgın Sayısal Loto'da kazandıran numaralarda belli oldu.

98 milyon TL'yi aşan rekor ikramiye tutarı ile Çılgın Sayısal Loto'da bu akşamın kazandıran numaraları 43-71-73-75-86-88 ve 79 joker numarası olarak belirlendi.

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Çılgın Sayısal Lotoda rekor ikramiye 16 Ocak Çılgın Sayısal Loto çekilişinde kazandıran numaralar...

Çılgın Sayısal Loto çekilişinde 6 ve 5+1 bilen çıkmazken 5 bilen 8 talihli 55.296,20 TL tutarında ikramiyenin sahibi oldu. 4 bilen 310 kişi 1.426,95 TL, 3 bilen 10.623 kişi 104,10 TL ve son olarak 2 bilen 147.557 kişi 11,20 TL tutarında ikramiyenin sahibi oldu

 

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya kar tedbirlerini açıkladıİstanbul Valisi Ali Yerlikaya Twitter'dan yayınladığı mesaj ile kar yağışına ilişkin alınan tedbirleri açıkladı.Yerlikaya, "Karayolları Bölge Müdürlüğümüz 4.079 km yol ağında; 322 bıçaklı kamyon, 75 yükleyici, 47 greyder, 6 kurtarıcı, 2 rotatif , 60.000 ton tuz ve tuz eriyiği ile kar ve buzlanmaya karşı bölge genelinde 24 saat görev başında. Bölge Müdürümüz, “Yeter ki kar yağsın, biz hazırız” diyor." ifadelerini kullandı.
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