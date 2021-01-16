Çılgın Sayısal Loto'da rekor ikramiye! 16 Ocak Çılgın Sayısal Loto çekilişinde kazandıran numaralar...

Her hafta Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi akşamları gerçekleştirilen çekilişler ile talihlilerin belirlendiği Çılgın Sayısal Loto'da büyük ikramiye tutarı 98 milyon TL'yi aştı. Çılgın Sayısal Loto'nun Cumartesi akşamı gerçekleştirilen canlı yayın çekilişi yapıldı. Çekilişin ardından Çılgın Sayısal Loto'da kazandıran numaralarda belli oldu.

98 milyon TL'yi aşan rekor ikramiye tutarı ile Çılgın Sayısal Loto'da bu akşamın kazandıran numaraları 43-71-73-75-86-88 ve 79 joker numarası olarak belirlendi.

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Çılgın Sayısal Loto çekilişinde 6 ve 5+1 bilen çıkmazken 5 bilen 8 talihli 55.296,20 TL tutarında ikramiyenin sahibi oldu. 4 bilen 310 kişi 1.426,95 TL, 3 bilen 10.623 kişi 104,10 TL ve son olarak 2 bilen 147.557 kişi 11,20 TL tutarında ikramiyenin sahibi oldu