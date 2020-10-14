14 Ekim Çılgın Sayısal Loto devretti... İşte sonuç ve kazandıran numaralar...

Sisal Şans ile kazandıran Çılgın Sayısal Loto'da bu akşam devreden büyük ikramiye için çekiliş gerçekleştirildi. Çekiliş için büyük heyecan yaşandı. 14 Ekim Çılgın Sayısal Loto çekilişinde büyük ikramiye 70 milyon 908 bin 470 TL. Çılgın Sayısal Loto'da kazandıran numaralar 14 26 28 62 74 84 Joker: 21 oldu.

ÇILGIN SAYISAL LOTO YİNE DEVRETTİ

Çılgın Sayısal Loto'da çılgın ikramiyeyi bilen yine çıkmadı. 5 bilen 3 kişi ise 129 bin 193 lira 50 kuruş kazandı.

ONLİNE ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

Çılgın Sayısal Loto artık online olarak da oynanabiliyor. Bayilerden kupon doldurulabildiği gibi Millipiyangoonline.com adresinden de online olarak Çılgın Sayısal Loto oynayabiliyorsunuz. Oyunseverler bu akşamki çekiliş için saat 21.00'e kadar kupon yapabilecekler.

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