09.02.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ
Çin’e maden ihracatı 4 günde yüzde 61 düştü
İstanbul Maden İhracatçıları Birliği’nin (İMİB) verilerine göre, Çin’e maden ihracatı, şubatın ilk dört gününde, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 61 düştü.
İstanbul Maden İhracatçıları Birliği Başkanı Aydın Dinçer, Corona virüsünün maden sektörü üzerindeki olumsuz etkilerinin gerekli önlemler alınmadığı taktirde yılın geri kalanına da yansıyacağı uyarısı yaptı. Dinçer, şunları söyledi:
“Firmaların ihracatta herhangi bir aksaklık yaşamamaları ve tabii ki genel olarak sektörün gelişimi açısından vadelerin uzaması kritik değer arz ediyor. Teminat olarak kabul edilmeyen maden ruhsatlarının kabul edilmesine yönelik yasal düzenlenmelerin de acilen yapılması gerekiyor. Düzenlemelerle bu karamsar tablo değişecektir.”