Çin’e maden ihracatı 4 günde yüzde 61 düştü

İstanbul Maden İhracatçıları Birliği Başkanı Aydın Dinçer, Corona virüsünün maden sektörü üzerindeki olumsuz etkilerinin gerekli önlemler alınmadığı taktirde yılın geri kalanına da yansıyacağı uyarısı yaptı. Dinçer, şunları söyledi:

“Firmaların ihracatta herhangi bir aksaklık yaşamamaları ve tabii ki genel olarak sektörün gelişimi açısından vadelerin uzaması kritik değer arz ediyor. Teminat olarak kabul edilmeyen maden ruhsatlarının kabul edilmesine yönelik yasal düzenlenmelerin de acilen yapılması gerekiyor. Düzenlemelerle bu karamsar tablo değişecektir.”