Cinsiyet eşitliğini gözetene düşük faiz

Banka açıklamasına göre, 151.2 milyon TL’lik kredi sözleşmesi kapsamında, Garanti BBVA tarafından birinci yıl sonu yapılacak değerlendirmeye göre, 4 turizm firmasının cinsiyet eşitliği konusundaki performansı iyileşirse kredi faizinde indirim gerçekleşecek.

4 firmaya; doğum sonrası işe dönüş, yeni işe alımlarda eşitlik, tedarik zincirinde kadın hakim ortaklı işletmelere öncelik, kadın - erkek maaş oranı, tacizi engelleme politikası gibi farklı kriterlere göre aldığı puan üzerinden kredi faizinde indirim yapılacak.

Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Ebru Dildar Edin, Gender Loan yapısıyla şirketlerin cinsiyet eşitliğinde atacakları adımlar sayesinde daha uygun koşullarda finansman sağlama imkanı elde ettiklerini belirtti. Limak Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Özdemir de iş dünyası, sürdürülebilirlik ve kalkınmanın kesişim kümesinde cinsiyet eşitliğini gördüğünü aktardı.