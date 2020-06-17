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    HaberlerEkonomi Haberleri Cinsiyet eşitliğini gözetene düşük faiz
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    17.06.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Cinsiyet eşitliğini gözetene düşük faiz

    Garanti BBVA, kredi faizinin kadın ve erkek çalışanlara eşit fırsatlar sunulmasına endekslendiği “Gender Loan” yapısının ikinci kredi anlaşmasını Limak Grubu bünyesindeki 4 turizm firmasıyla gerçekleştirdi.

    Cinsiyet eşitliğini gözetene düşük faiz

     

    Banka açıklamasına göre, 151.2 milyon TL’lik kredi sözleşmesi kapsamında, Garanti BBVA tarafından birinci yıl sonu yapılacak değerlendirmeye göre, 4 turizm firmasının cinsiyet eşitliği konusundaki performansı iyileşirse kredi faizinde indirim gerçekleşecek.

    4 firmaya; doğum sonrası işe dönüş, yeni işe alımlarda eşitlik, tedarik zincirinde kadın hakim ortaklı işletmelere öncelik, kadın - erkek maaş oranı, tacizi engelleme politikası gibi farklı kriterlere göre aldığı puan  üzerinden kredi faizinde indirim yapılacak. 

    Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Ebru Dildar Edin, Gender Loan yapısıyla şirketlerin cinsiyet eşitliğinde atacakları adımlar sayesinde daha uygun koşullarda finansman sağlama imkanı elde ettiklerini belirtti. Limak Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Özdemir de iş dünyası, sürdürülebilirlik ve kalkınmanın kesişim kümesinde cinsiyet eşitliğini gördüğünü aktardı.

    Bakan Akar ve TSK Komuta Kademesi harekat merkezindeMilli Savunma Bakanlığı'nın twitter'dan yaptığı paylaşımda, “Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK Komuta Kademesi Pençe-Kaplan Operasyonu’nu Kara Kuvvetleri Harekat Merkezi’nde sevk ve idare ediyor” ifadelerine yer verildi.
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