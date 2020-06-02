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    HaberlerEkonomi Haberleri Çip’li kimlikle para çekilecek
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    02.06.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Çip’li kimlikle para çekilecek

    PTT AŞ tarafından Türkiye’de ilk defa başlatılan uygulamayla, sosyal yardım ve doğum yardımı ile İŞKUR ödemelerini alacak olan vatandaşlar, bu işlemlerini PTT ATM’lerinde çipli TC kimlik kartlarıyla gerçekleştirebilecek.

    Çip’li kimlikle para çekilecek

    Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi Destek Programı çerçevesinde verilen sosyal yardım ve doğum yardımı ile İŞKUR ödemelerini almaya hak kazanan vatandaşların, PTT iş yerlerine gitmesine gerek olmayacak. Vatandaşlar, PTT ATM’lerinden ödemelerini kolaylıkla alabilecek.

    SMS ile bildirilecek

    Türkiye’de ilk kez gerçekleşecek uygulamayla, PTT’de hesabı olan veya olmayan tüm vatandaşlar, çipli TC kimlik kartları ve nüfus müdürlüklerinden kimliklerini teslim alırken kendilerine verilen şifrelerle ATM’lerden giriş yaparak hesaplarına yatırılan ödemeleri temin edebilecek.

    Şifresini hatırlamayan vatandaşlar, işlemlerini PTT iş yerlerinden de  gerçekleştirebilecek. Ödeme tarihleri ise vatandaşların cep telefonlarına  gönderilecek SMS ile bildirilecek.

    İki kişi her şeyi itiraf ettiKonya'nın Ilgın ilçesinde, otomobilinde ölü bulunan ve yapılan otopsi sonucunda cinayete kurban gittiği ortaya çıkan Şahin Topuz'u (30) öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan 5 kişiden, kayınbiraderleri Y.K.ve B.K. cinayeti işlediklerini itiraf etti. Topuz'u öldürdükten sonra olaya kaza süsü verdiklerini de itiraf şüphelilerden Y.K. ve B.K. tutuklanırken, 3 kişi de adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
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