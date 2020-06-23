Civa Nedir, Nerelerde Kullanılır? Özellikleri Nelerdir?

Dokusu ve görünüşü ile beraber civa en naif elementlerden biridir. Aynı zamanda nadir kimyasal özelliklere sahip olan önemli elementlerden biri olarak da öne çıkıyor. Birçok değişik sektörde farklı halleri üzerinden kullanılan element, ‘zincifre’ isimli kırmızı bir madenden elde edilen metalik gri bir madde olarak öne çıkmaktadır. Dünyanın en değerli madenleri arasında yer aldığını dile getirmek mümkün.



Cıva Özellikleri



Gümüş beyaz rengine sahip olan civa oda sıcaklığında sıvı halde kalabilen bir elementtir. Atom numarası 80 ve atom ağırlığı ise 200,59 olarak bilinmektedir. 357 derecede kaynayan cıva aynı zamanda - 39 derecede katılaşmaktadır. Normal sıcaklıkta buharlaşma özelliğine sahip olan civa, özellikle dumanları havaya karışırsa ciddi oranda zehirlenme tehlikesi yaratabilmektedir.



Cıva aynı zamanda oldukça kuvvetli bir çözme yeteneğine sahiptir. Özellikle bakır, gümüş, altın, lidyum, sodyum ve kalay gibi daha birçok değişik elementleri çözmek suretiyle; ‘amalgam’ ismi verilen katı, sıvı ya da gaz oluşumlar yaratmaktadır. Elektriği oldukça iyi ileten bir elementtir ve döküldüğü zaman zerrecikler halinde dağılma potansiyeli teşkil eder. Böyle durumlarda zehirlenmeyi önlemek için mutlaka kükürt tozu eşliğinde temizlenmesi gerekmektedir.



Civa Hangi Alanlarda Kullanılır?



Özellikle kimyasal ayrıcalığı ile beraber civa pek çok farklı alanda geniş bir kullanım yelpazesine sahiptir. Özellikle bileşikleri ve alaşımları üzerinden etkin bir kullanım imkanı sağlıyor.



- Tarım alanında,

- Kuyumculuk sektöründe,

- Elektrik sektöründe,

- Termometre,

- Dişçilikte dolgular için,

- Ayna yapımında,



Özellikle metalleri birbirine bağlayarak güçlü bir dolgu malzemesi üzerinden etkili kullanım imkanı tanımaktadır. Aynı zamanda altın ve gümüş ile platin gibi önemli cevherleri ayrıştırma noktasında değerlendirilir. Böylece birçok farklı ürünün çok daha kolay kullanılmasına ve şekil almasına olanak tanımaktadır. Dünyanın farklı yerlerinde olduğu gibi Türkiye'de de civa oldukça geniş bir alan açısından düzenli olarak kullanılmaktadır.