Çok Getir’di, iyi kazandı!

Koronavirüs salgını sürecinde e-ticaret ve anında teslimat yıldızı en çok parlayan sektörlerden oldu. Anında teslimat sektörünün en büyük oyuncusu Getir, mağaza ve AVM’lerin kapılarını kapattığı, insanların evlere çekildiği bu dönemde rekorlar kırdı. Pek çok insanın ihtiyacını karşılayan Getir, bu dönemi en yoğun geçiren işletmelerden oldu.



Getir’in kurucusu Nazım Salur, ilk vakayla birlikte tüketicilerin stok yapmaya başladığını anımsatarak, “Kullanıcılar neyi, ne kadar isteyeceğini bilemedi. Talebi tahmin etmek zorlaştı. Tedariği nasıl yöneteceğimiz ve talep artarsa nasıl karşılayacağımız üzerine çalışmıştık. Yurt dışındaki gelişmeleri gözlemleyerek bu döneme hazırlıklı girdik” dedi.



‘Esas oyuncu olduk’



İlk vakanın açıklanmasından bu yana uygulamanın indirilme oranının yüzde 60 arttığını belirten Salur, aktif kullanıcı sayılarının 2 milyona ulaştığını, normalde 18 - 45 yaş olan kullanıcı yaşının da 65 hatta 70’e kadar çıktığını söyledi.



Getir, koronavirüsten önce daha çok atıştırmalık ürünlerin sipariş edildiği bir markayken, salgın sonrasında temel gıda maddeleri öne çıktı.

Salur, mart, nisan ve mayıs aylarında en çok talep alan ürünlerle ilgili şunları söyledi:



“Bizde daha çok çikolata, dondurma, cips gibi ürünler tüketilirdi. Vaka teşhisine ilişkin ilk açıklamadan bu yana temel ihtiyaç maddeleri siparişinde büyük bir artış yaşadık. İlk 3 günde, bir hafta öncesine göre 22 katı makarna talebi gördük. Bu dönemde kullanıcılar Getir’i temel ihtiyaç malzemelerini tedarik etmek için kullandı.

Daha çok acil ihtiyaç ve can çekmesi durumunda kullanılan yardımcı oyuncuyduk, halk bizi esas oyuncu yaptı. Temel gıda kategorisi salgın

öncesi döneme göre yüzde 165 büyüme gösterdi. Meyve sebze satışları yüzde 75’e yakın büyüdü. Kişisel bakım ve ev bakım kategorisinde yüzde 60’ın üzerinde büyüme yaşadık.”



Sipariş saati aynı



Operasyonel ağlarının genişliği dolayısıyla en çok İstanbul’dan talep aldıklarını da aktaran Nazım Salur, şöyle devam etti: “Suadiye, Alibeyköy, Beylikdüzü, Karanfilköy ve Bomonti en çok sipariş aldığımız yerler. Ankara’da Seyranbağları, Anıttepe, Oran, İzmir’de Bornova, Bostanlı ve Güzelyalı ilk sıralarda geliyor. Salgın öncesi dönemde en yoğun sipariş aralığı 19.00 - 22.00 saatleri arasındaydı. Şu anda ise kullanıcılarımızın en yoğun sipariş saatleri 18:00 - 21:00 arası. Pek çok insan evinde olmasına karşın sipariş saatlerinde çok ciddi bir değişim yaşanmadı.”



Gençler alışık, yaşlılar öğrendi



Nazım Salur, normale dönüş süreciyle ilgili de şu görüşleri dile getirdi:



“İki aydan fazla ticaretin önemli kısmı online üzerinden yürüdü. Şimdi normale dönüş başlıyor. Salgının azalmasıyla yeniden iş yerlerine dönüşler olacak. Ancak yeni dönemde online alışveriş alışkanlığı kazanan kesim bunu sürdürecek. Sektörümüzde şu an yaşadığımız artışın belli bir noktaya eriştikten sonra dengeleneceğini düşünüyorum.



Pazarımız çok yeni olmasına karşın tüm talep artışları karşısında büyük ölçüde başarı gösteriyor. Orta ve uzun vadede bu dijitalleşme ve online ticaret kültürünün yerleşeceğini öngörüyoruz. Genç kitlenin zaten alışkın olduğu ve kullandığı bir dinamik, şu aşamada orta yaşlı ve hatta yaşlı kesime de sirayet ediyor. Bu durum online ticaret alışkanlığını hayatımızın her alanında görmemizi sağlayacak. Market alışverişlerinde online tarafa kayma olacağını görüyoruz.”



3 bin kişiyi işe alacak



Getir, bu süreçte büyürken, istihdamını da artırdı. Nazım Salur, yeni istihdam planıyla ilgili, “Şu anda 800’den fazla genel merkez çalışanımız, 4.500’ün üzerinde aktif kuryemiz ve saha çalışanımız bulunuyor. Toplamda 5 binin üzerinde kişiye istihdam sağlıyoruz. Salgının başlangıcından itibaren 1.700’ün üzerinde kurye arkadaşımız aramıza katıldı. Yıl sonuna kadar 3.000 kişiye daha istihdam yaratmayı hedefliyoruz” bilgisini verdi.



2015’te kuruldu, dev yabancı yatırım kaptı



Anında teslimat uygulaması Getir, BiTaksi’nin de kurucusu olan Nazım Salur tarafından 2015 yılında kuruldu. Önce İstanbul’da faaliyete geçti, zamanla Ankara, İzmir, Bursa ve Kocaeli’ne açıldı. Yeni şehirlere açılma planları da yapıyor. 2020 yılında ise dev bir yatırım aldı. Getir, Silikon Vadisi’nin önemli yatırımcısı Michael Moritz liderliğindeki bir grup yatırımcıdan 38 milyon dolarlık yatırım çekti. GetirYemek ve GetirBüyük’ü de faaliyete başlattı.