'Çok hızlı toparlandık Türkiye’ye talep büyük'

Fiba Grubu Yönetim ve İcra Kurulu Başkanı Murat Özyeğin, 2018’de piyasalarda yaşanan dalgalanmanın ardından Türkiye’nin beklenenden hızlı toparlandığını söyledi. Yatırımcıların bu yükselişten pay almak için harekete geçtiğini ifade eden Özyeğin, şu anda yurtdışı piyasalarda Türkiye’den yapılan tüm ihraçlara büyük talep olduğunu açıkladı. Fiba Grubu’nun Hollanda’daki bankası Credit Europe’un 25’inci kuruluş yıldönümü nedeniyle düzenlenen toplantıda Türkiye ekonomisindeki gelişmelere ilişkin değerlendirmede bulunan Özyeğin şöyle dedi:

“Türkiye’de indikatörler çok iyi seviyelerde. Dengelenme tamamlandı. Faizler, enflasyon düştü. Kamu bankaları odaklı kredi büyümesi söz konusuydu, kasım-aralıkta özel bankalarda ciddi bir büyüme gözlendi. Kamuyu geçti. Hem TL hem döviz noktasında Türkiye’nin tüm ihraçlarına büyük talep var. Borsa yükseliyor. İnşallah bunu biz kalıcı sermaye yatırımlarına çevireceğiz. İstihdam artışı ve katma değerli büyüme gerçekleşecek. Hedef yabancı sermayenin Türkiye’ye yatırım yapması olmalı. 2018 sonrası süreçteki toparlanma benim tahminimden hızlı gelişti. Ben yılın sonunu bu fiyatlarla, bu göstergelerle getireceğimizi düşünmüyordum, beklediğimizden daha olumlu geçti. Eurobond ihraçları tekrar başladı, güzel bir talep aldılar. Bunlar arttıkça yatırımlara çok olumlu sirayet edecektir. Ve en önemli hedef, kalıcı yabancı sermaye yatırımlarının gerçekleşmesi olacaktır.”

‘Hep sahadayız’

Finansbank’ı sattıkları sırada Hollanda ve Romanya’daki bankaları bu satışa dahil etmediklerini ve isimlerini Credit Europe olarak değiştirdiklerini hatırlatan Özyeğin, “Credit Europe şu anda yurtdışındaki en büyük Türk bankası” dedi.

Toplam 10 ülkede şubeleri, iştirakleri ve temsilcilik ofisleri bulunan Credit Europe, 85 şubesi ve 40 bin çalışanı ile 7 milyonu aşkın müşterisine hizmet veriyor. Rusya’nın Çin sınırı ile Amsterdam arasında 6 saat farkı olan geniş bir coğrafyada çalıştıklarını belirten Özyeğin, “Ürün ve hizmetlerimizle, kredi kartlarımızla, poslarımızla sahadayız” dedi.

Aile anayasası hazırladılar

Kısa bir süre önce babası Hüsnü Özyeğin’den bayrağı devralan Murat Özyeğin bu sürece ilişkin olarak ise şunları söyledi:

“Babam yönetim kurulu başkanlığı görevini devriyle ilgili kararını bana bir sene önce söyledi. ‘Sağlığımda kardeşin (Ayşecan Özyeğin) ve tüm yöneticilerle bunu yapabileceğini görmek istiyorum, bu keyfi tatmak istiyorum’ dedi.”

Bunun üzerine bir aile anayasası hazırlamak için harekete geçtiklerini kaydeden Özyeğin, burada grubun ilkelerini, hedeflerini belirlediklerini, gelecek nesillerin de bu doğrultuda çalışmasını amaçladıklarını anlattı. Özyeğin şöyle konuştu:

“Aile anayasasında önemli bir şeylerin altını çizdik ailenin değerleri, aynı zamanda ailenin kendi içinde çalışma dinamiklerini paylaştık, ailenin bölünmemesini ön planda tuttuk. Bu anlamda ileriye dönük iş dışı faaliyetlerimizin sürekliliğini esas alıp özellikle Özyeğin Üniversitesi ve Özyeğin Vakfı’nın nesillerden nesillere taşınması adına grubun aslında öncelliği, bizlerin refahından çok onların devamı oldu. Ben ve kardeşim, babamın tüm hayallerini destekliyoruz, içindeyiz ve seviyoruz.”

Fazıl Say gurur verdi

Credit Europe’un ortaklarını, yönetimini, müşterilerini buluşturan 25’inci yıl resepsiyonu, Amsterdam’daki Kraliyet Konser Salonu Concertgebouw’da gerçekleştirildi. Resepsiyonun ardından da davetliler, Fazıl Say’ın konserini izledi. Murat Özyeğin, “Fazıl Say’ı Avrupa’da dinlemek, Türk olarak bizlere ayrı bir gurur veriyor” dedi.

Bu yıl rüzgâra 300 milyon euro

Fiba Grubu’nun yenilenebilir enerji yatırımlarına da değinen Murat Özyeğin, halen toplam 370 megavat kapasitesi bulunan rüzgâr santralların bu yıl bu rakamı 700 megavata çıkaracaklarını, bunun için toplam 300 milyon euro yatırım yapacaklarını açıkladı. Özyeğin güneş enerjisinde de kapasitelerinin 45 megavat olduğunu söyledi.

Elazığ’a aile danışma merkezi

Van depremi sonrasında travma sonrası aile danışma merkezi kurduklarını, psikolojik destek sunduklarını hatırlatan Murat Özyeğin şu bilgiyi verdi:

“Elazığ’da da benzer bir çalışma yapacağız. Bununla ilgili saha araştırmamızı yapıyoruz. Biraz daha kalıcı ve gerçekten herkes çekildiğinde hala orada etki yaratabilecek projelerin peşindeyiz.”

Emtia finansmanına odaklandı

Toplantıda verilen bilgilere göre, özellikle kurumsal bankacılık, proje finansmanı ve uluslararası emtia finansmanı konularında uzmanlaşmış olan Credit Europe, yerli ve yabancı şirketlere verdiği hizmetle Türkiye ve Hollanda arasında köprü vazifesi üstleniyor. Banka, geçen yıl Türkiye’de yerleşik şirketlere 5 milyar liralık kredi kullandırmış, 15 milyar liralık dış ticareti de finanse etmiş.

Geçen yıl toplam emtia finansmanında 12 milyar euro’ya ulaştıklarını belirten Credit Europe NV CEO’su Murat Başbay şunları söyledi:

“2020’de büyümeye devam edeceğiz. Emtia finansmanında ekibi güçlendirdik. Başka bankalardan da çok değerli arkadaşlarımızı bünyeye aldık. Uluslararası emtia finansmanı hacmini özellikle Hollanda ve İsviçre’deki bankalarımız aracılığıyla 15 milyara çekmeye uğraşacağız.”

Credit Europe’un toplam mevduatının 5 milyar euro düzeyinde olduğunu bildiren Başbay, “3 milyar euro’ya yakını Hollanda bankasının altında. Geri kalan yaklaşık 2 milyar euro da Rusya ve Romanya’da” dedi. Başbay, her ülkedeki Credit Europe’un, o ülkedeki kredi hacmi kadar mevduat topladığını belirterek, “Yüksek faizle para toplamıyoruz. Vade 10 yıla kadar çıkabiliyor” diye konuştu.

Halka açılmak heyecan yaratır

Türkiye’de 63 şubeyle faaliyet gösteren Fibabanka’yı, ülkenin önde gelen dijital bankalarından biri yapma yolunda ilerlediklerini anlatan Murat Özyeğin, “Fibabanka için halka açılmak heyecan yaratır ama daha birkaç yıl lazım” dedi. Dijital bankacılık alanında yenilikçi ürünleri Finberg adlı şirketlerinin çatısı altında geliştirdiklerini, bu şirketin ürün geliştiren farklı şirketlere iştirak ettiğini, hatta bu ürünlerin açık platformda tüm sektöre sunulduğunu belirten Özyeğin, şu örneği verdi:

“Birleşik Ödeme şirketinin geliştirdiği ‘Nöbetçi Transfer’, gece yarısı eft yapmayı sağlıyor. Şu an bu ürün Türkiye’de 3-4 bankada daha uygulanıyor.”