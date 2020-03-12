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    HaberlerEkonomi Haberleri Corona sonrası Türk-Arap İş Zirvesi ertelendi
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    12.03.2020 - 10:58 |

    Corona sonrası Türk-Arap İş Zirvesi ertelendi

    Türkiye'de yerleşik olarak iş yapan Arap iş insanlarının katılımıyla, 14 Mart'ta düzenleneceği duyurulan 2.Türk-Arap İş Zirvesi'nin ertelendiği bildirildi.

    Corona sonrası Türk-Arap İş Zirvesi ertelendi

    Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) tarafından yapılan açıklamada, MÜSİAD ev sahipliğinde, Uluslararası İş Forumu (International Business Forum-IBF) organizasyonuyla 14 Mart'ta düzenleneceği duyurulan 2.Türk-Arap İş Zirvesi ertelendiği kaydedildi.

    İLERİ TARİHE ERTELENDİ 

    Açıklamada, "14 Mart Cumartesi günü düzenleyeceğimiz Türk-Arap İş Zirvesi programımız, tüm dünyada meydana gelen ve ülkemizde de yansımaları görülen gelişmeler nedeniyle tedbir amaçlı ileri bir tarihe ertelenmiştir." denildi.

    Söz konusu zirveye, başta Cezayir, Filistin, Katar, Irak, Libya, Mısır, Suriye, Ürdün ve Yemen olmak üzere 25 ülkeden Türkiye'de yerleşik olarak iş yapan Arap iş insanlarının katılması bekleniyordu.

    Türkiye'deki mali hukuk kuralları, vatandaşlık ve ikamet hakkı, ticari sorunların çözümü ve Türkiye'deki yatırım teşviklerine yönelik konuların ele alınacağı zirve ile karşılıklı yatırım ve ticaret hacminin milyar dolarlar seviyesine çıkarılması hedefleniyordu.

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