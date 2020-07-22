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    HaberlerEkonomi Haberleri Corona virüs aşısı bulundu mu? ABD 1,95 milyar dolarlık sipariş verdi
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    22.07.2020 - 17:57 | | AA

    Corona virüs aşısı bulundu mu? ABD 1,95 milyar dolarlık sipariş verdi

    Gelen son dakika haberine göre; ABD hükumeti, Amerikan ilaç şirketi Pfizer ile Türk bilim insanı Prof. Dr. Uğur Şahin'in kurucu ortağı olduğu Alman biyoteknoloji firması BioNTech'in yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirmekte olduğu potansiyel aşıdan 100 milyon doz tedarik edilmesi için 1,95 milyar dolar ödeyecek.

    Corona virüs aşısı bulundu mu? ABD 1,95 milyar dolarlık sipariş verdi

     

    ABD Sağlık ve İnsani Hizmetler Bakanlığından yapılan açıklamada, Pfizer ve BioNTech tarafından geliştirilen Kovid-19 aşısının tedarikine yönelik anlaşma yapıldığı bildirildi.

    İlk aşamada 100 milyon dozluk potansiyel Kovid-19 aşısının üretimi ve teslimi için 1,95 milyar dolar ödeneceği belirtilen açıklamada, anlaşmanın aynı zamanda ABD hükümetinin ilave 500 milyon doz aşı almasına imkan sağladığı aktarıldı.

    Açıklamada, söz konusu aşının 3. aşama klinik denemelerinin tamamlanmasının ardından, ABD Gıda ve İlaç İdaresinden acil durum kullanım izni ya da lisansını alması halinde ABD'ye teslim edileceği belirtildi.

    Bakanlığın açıklamasında, Kovid-19 aşısının Amerikan halkına ücretsiz olarak sağlanacağı ifade edildi.

    Amerikan ilaç şirketi Pfizer ve Türk bilim insanı Prof. Dr. Uğur Şahin'in kurucu ortağı olduğu Alman biyoteknoloji firması BioNTech'in geliştirdiği Kovid-19 aşı adayının, dün 1. ve 2. aşama klinik denemelerinden olumlu sonuç alındığı bildirilmişti.

    Coronavirüs denetimleri sürüyor!İstanbul Beyoğu ve Beşiktaş'ta coronavirüsle mücadele konusunda alınan tedbirler polis ve zabıta ekiplerince denetlendi. Taksim’de polisler korona virüse karşı maske ve sosyal mesafe denetimi gerçekleştirdi. Denetim sırasında maskesiz görülen bir kadın çekim yapan gazetecinin üzerine yürüyerek tepki gösterdi. Öte yandan Eskişehir'de tramvayda ortaya çıkan manzarası pes dedirtti.
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