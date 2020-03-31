BİST88.059-0,07EURO7,270,11USD6,57-0,02ALTIN342,971,45
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEkonomi Haberleri Corona virüs nedeniyle Avrupa'da uçuş trafiği yüzde 88 azaldı
    ABONE OL
    31.03.2020 - 00:09 | | AA

    Corona virüs nedeniyle Avrupa'da uçuş trafiği yüzde 88 azaldı

    Avrupa Hava Seyrüsefer Güvenliği Örgütü (Eurocontrol), yeni tip corona virüs (covid-19) salgını nedeniyle Avrupa şebekesindeki uçuş trafiğinin yüzde 88 azaldığını bildirdi.

    Corona virüs nedeniyle Avrupa'da uçuş trafiği yüzde 88 azaldı

     

    Avrupa hava sahası trafiğini kontrol eden Brüksel merkezli Eurocontrol'dan yapılan açıklamada, 29 Mart Pazar günü Avrupa şebekesindeki uçuş trafiğinin 2019'nun eş değer gününe (31 Mart Pazar) kıyasla yüzde 88 azaldığı belirtildi.

    Açıklamada, 29 Mart 2020'de, geçen yılın eş değer gününe göre 24 bin 470 daha az uçuş gerçekleştirildiği kaydedildi.

    Buna göre söz konusu sürede uçuş trafiği, Türkiye'de yüzde 94, İspanya'da yüzde 93, Fransa'da yüzde 93, İtalya'da yüzde 93, İngiltere'de yüzde 87, Almanya'da yüzde 87 ve Hollanda'da yüzde 85 azaldı.

    Açıklamada, 28 Mart Cumartesi günü de Avrupa ile ABD arasındaki uçuş trafiğinin geçen yılın aynı gününe oranla yüzde 75 azaldığı ortaya kondu.

    Eurocontrol'ün Türkiye'nin de arasında bulunduğu 41 üyesi bulunuyor.

    ABD'den gelen 210 kişi yurtta karantinaya alındıAmerika Birleşik Devletleri'nden (ABD) uçakla İzmir'e gelen, aralarında Türk vatandaşların da bulunduğu 210 kişi, corona virüs tedbirleri kapsamında 14 gün süreyle karantinada kalacakları Manisa'daki bir öğrenci yurduna yerleştirildi.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    ABD'li sanatçıdan 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına destek

    ABD'li sanatçıdan 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına destek

    SGK, SSK, emekli, Bağkur, EYT’li milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Tek tek açıklandı…

    SGK, SSK, emekli, Bağkur, EYT’li milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Tek tek açıklandı…

    Profesör koronavirüsü yendi! Yalvarıyorum...

    Profesör koronavirüsü yendi! Yalvarıyorum...

    Corona Virüsü bugün Türkiye'de vaka (ölüm) test sayısı kaça yükseldi? (30 Mart CANLI) Bakan Koca grafik tablosunu yayınladı

    Corona Virüsü bugün Türkiye'de vaka (ölüm) test sayısı kaça yükseldi? (30 Mart CANLI) Bakan Koca grafik tablosunu yayınladı

    Sıradaki Haber