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    HaberlerEkonomi Haberleri Corona virüsten Rusya'ya '1 trilyon rublelik' darbe!
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    02.07.2020 - 20:29 | | AA

    Corona virüsten Rusya'ya '1 trilyon rublelik' darbe!

    Rusya Maliye Bakan Yardımcısı Vladimir Kolıçev, yeni tip corona virüs (covid-19) tedbirleri nedeniyle Rus federal bütçesindeki gelir kaybının 1 trilyon rubleyi geçtiğini bildirdi.

    Corona virüsten Rusya'ya '1 trilyon rublelik' darbe!

     

    Kolıçev, başkent Moskova’da gazetecilere yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgını nedeniyle zor günler geçiren Rus ekonomisine dair değerlendirmelerde bulundu.

    Yıl sonu bütçe açığının Gayri Safi Yurtiçi Hasıla'ya (GSYH) oranının yüzde 5 civarında olmasını beklediklerini anlatan Kolıçev, “Kovid-19 tedbirleri nedeniyle, Rus federal bütçesindeki petrol ve doğal gaz ihracatı dışı gelir kaybı 1 trilyon rubleyi (yaklaşık 14,2 milyar dolar) geçti.” dedi.

    Bütçe açığını ağırlıklı olarak borçlanma yoluyla kapatmayı planladıklarını belirten Kolıçev, “Borçlanma miktarını bu yıl 5 trilyon rubleye yükseltebiliriz. Salgın nedeniyle federal bütçe harcamaları da 19 trilyondan rubleden 23 trilyona rubleye yükselecek.” diye konuştu.

    Harcamalar için ülkenin Ulusal Refah Fonundaki rezervleri kullanmak istemediklerine işaret eden Kolıçev, “Çünkü Ulusal Refah Fonunu kullanırsak bütçe kurallarını ihlal ederiz ve ekonomideki dengeleri bozarız.” değerlendirmesinde bulundu.

    Rusya Maliye Bakanlığı, ülkedeki bütçe kuralları doğrultusunda yüksek petrol fiyatlarından elde edilen ilave gelirlerle döviz alıyor. Söz konusu döviz gelirleri, önce Rusya Merkez Bankası'na, ardından Ulusal Refah Fonu'na aktarılıyor. Fon, 1 Haziran itibarıyla 12,2 trilyon ruble hacme sahipti.

    Rusya Merkez Bankası, ülke ekonomisinin bu yıl yüzde 4 ila 6 arasında küçülmesini öngörüyor.

    Türkiye'nin günlük corona virüs tablosuSağlık Bakanı Fahrettin Koca Koronavirüs'te son durumu paylaştı. Türkiye'de son 24 saatte 1543 kişiye Covid-19 tanısı konuldu, 17 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 202 bin 284, can kaybı 5 bin 167 oldu. Bakan Koca: "Burdur ve Gümüşhane’de 2 gündür yeni vaka yok. En çok vaka olan 5 il: İstanbul, Ankara, Gaziantep, Konya, Bursa." detayını vererek illere dikkat çekti.
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