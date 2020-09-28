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    HaberlerEkonomi Haberleri Çukurova’da pamuk azaldı
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    28.09.2020 - 07:00 | | ADANA Milliyet

    Çukurova’da pamuk azaldı

    Türkiye’nin önemli tarımsal üretim merkezlerinden Adana’da, çiftçinin alternatif ürünlere yönelmesiyle ekim alanı geçen seneye göre yüzde 55 daralan pamukta 70 bin ton rekolte hedefleniyor.

    Çukurova’da pamuk azaldı

    Çukurova’da çiftçilerin tarlalarına özellikle mısır, soya fasulyesi ve  buğday gibi ürünleri ekmeyi tercih etmesiyle pamukta ekim alanı, geçen yıla göre yüzde 55 gerileyerek 385 bin dekardan 175 bin dekara düştü. Kentte 70 bin ton rekolte beklenen üründe çiftçiler, kilogram başına 4.25 - 4.50 liraya satılan pamuk için destekleme primlerinin artırılmasını istiyor.

    Adana Çiftçiler Birliği Başkanı Mutlu Doğru, kentte pamuk hasadının sürdüğünü söyledi. Artan maliyetler ve pamuk fiyatlarının çiftçiyi memnun etmemesinden dolayı bu sene ekim alanının yarıdan fazla gerilediğini belirten Doğru, “Adana’da geçen sene 172 bin ton civarında pamuk rekoltesi elde etmiştik. Bu da Türkiye üretiminin yaklaşık yüzde 10’uydu. Bu sene 70 bin ton civarında rekolte  bekleniyor. Adını Türkiye’ye ‘Beyaz Altın Ovası’ olarak duyurmuş şehrimizde,  pamuk üretiminin bu kadar geriye düşmesinden biz çiftçiler de çok mutlu değiliz. İstiyoruz ki daha fazla pamuk ekilsin çünkü pamuk stratejik bir ürün” dedi.

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