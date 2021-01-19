Çukurova’daki devasa yatırımlar gün sayıyor

Bakan Varank, ikinci durağı olan Mersin’de yapımı devam eden Akkuyu Nükleer Güç Santrali’ndeki (NGS) çalışmaları inceledi. Varank, Akkuyu NGS için, “İnşallah 2023 sonunda ilk reaktör devreye alınacak ve burada elektrik üretilmeye başlayacak” dedi.

Çin’in enerji yatırımı

Varank, Ceyhan’ın, Türkiye’nin enerji ve petrokimya açısından önemli bir bölgesi olduğunu da belirterek şöyle konuştu:

“Bir firmamız orada Türkiye’nin ilk polipropilen tesisisin inşaatına başlayacak. Temelini bu sene içinde atmak istiyoruz.”

Ceyhan’da önemli bir santralin de inşa edildiğini dile getiren Varank, “Türkiye’nin en büyük elektrik santrallerinden birisi EMBA tarafından orada inşa ediliyor. Burası, Çin hükümetinin aslında Türkiye’deki ilk ve en büyük doğrudan yatırımlarından biri. var. Bu sene sonuna kadar artık üretime geçmek istiyor” dedi.