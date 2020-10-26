85,90BİST1.144-3.88EURO9.561.19USD8.081.50ALTIN495.011.60
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEkonomi Haberleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Fransız mallarını boykot çağrısına ATO'dan destek -
    ABONE OL
    26.10.2020 - 18:03 | | AA

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Fransız mallarını boykot çağrısına ATO'dan destek -

    Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Fransız mallarının boykot edilmesi çağrısını desteklediklerini belirterek, "Ne Fransa’da ne de dünyanın herhangi bir yerinde Müslümanlar'a yapılan zulme kayıtsız kalamayız." ifadesini kullandı.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Fransız mallarını boykot çağrısına ATO'dan destek -

    Baran, Erdoğan'ın boykot çağrısına yaptığı yazılı açıklamayla destek verdi. Baran, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un teşvikiyle Fransa’da İslam dinine ve Müslümanlar'a yönelik çirkin saldırıların kabul edilemez olduğunu belirtti.

    Macron'un iyi niyet sınırlarını aştığını vurgulayan Baran, şunları kaydetti: "Müslüman kardeşlerimize yapılan saldırılara kayıtsız kalmamız mümkün değil, tepkimizi en üst düzeyde vermemiz gerekiyor. Boykotun etkili olması ve amacına ulaşması için vatandaşların Fransız markalara talep etmemesi gerekiyor. Üyelerimize ve vatandaşlarımıza boykota destek vermeleri çağrısında bulunuyorum. Ne Fransa’da ne de dünyanın herhangi bir yerinde Müslümanlar'a yapılan zulme kayıtsız kalamayız. Unutmayın, aldığınız her Fransız markası ile Müslüman kardeşlerimize yapılan zulme destek vermiş olacaksınız."

    Kamyonetle otomobil çarpıştı: 2'si çocuk 7 yaralıBurdur'da otomobille kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2'si çocuk 7 kişi yaralandı.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Okullar ne zaman açılacak? 5, 6, 7, 9, 10 ve 11. sınıflar ne zaman okula başlıyor?

    Okullar ne zaman açılacak? 5, 6, 7, 9, 10 ve 11. sınıflar ne zaman okula başlıyor?

    Erken emekli olacaklar! Değişti, yaş şartı yok, indirim...

    Erken emekli olacaklar! Değişti, yaş şartı yok, indirim...

    Sıfır otomobil alımında 'torpil' dönemi

    Sıfır otomobil alımında 'torpil' dönemi

    İnstagram Hesap Silme ve Kapatma Linki 2020 - Instagram hesabı nasıl silinir? Telefondan kalıcı, geçici silme linkleri

    İnstagram Hesap Silme ve Kapatma Linki 2020 - Instagram hesabı nasıl silinir? Telefondan kalıcı, geçici silme linkleri

    Sıradaki Haber