Cumhuriyet gelenek ihracat gelecek

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), Cumhuriyet’in 97. kuruluş yıldönümü vesilesiyle özel bir film hazırladı. Anadolu motifleri ve güçlü geleneğinin ihracatla dünyaya taşınması mesajı verilen filmde, Anadolu’nun tarihi ve kültürel mirası, Cumhuriyet’in ilk yılları ve günümüzden görüntüler de ekrana taşınıyor. “Cumhuriyet Geleneğimiz, İhracat Geleceğimiz” sloganı ile yayınlanan filmde yer alan türküyü ise sanatçı Ferhat Göçer yorumluyor.



TİM Başkanı İsmail Gülle, Cumhuriyet’in kuruluş günü olan 29 Ekim’in, Türkiye’nin ekonomik bağımsızlık mücadelesinin de başladığı gün olduğunu kaydederek şunları söyledi:



“İhracat bu topraklar için toprağa düşmüş şehitlerimize sorumluluğumuzdur, ihracat cumhuriyet için taş üstüne taş koymuş ve bu uğurda canını kanını vermiş olanların evlatlarına karşı borcumuzdur, ihracat bugün de vermekte olduğumuz büyük mücadelede onurumuzdur, ihracat şanlı bayrağımızın gölgesinde namusumuzdur. İhracat ailemiz, devletimizin ve milletimizin kendisinden beklediği ne varsa, vazife olarak kabul edip, icra etmiştir. Dünyanın dört bir yanında bayrağımızı dalgalandıran, Cumhuriyetimizin 100. yıl hedeflerine emin adımlarla yürümemizi sağlayan ihracatçımız, ülkemizin ekonomik bağımsızlığı için, var gücüyle çalışmaktadır. Yeni rekorlarla, yüksek hedeflere ilerleyecek, Türkiye Cumhuriyeti’nin her bir vatandaşının refahı için, üretmeye, büyümeye, ihraç etmeye devam edeceğiz. İhracat ailemiz adına söz veriyorum ki her geçen gün daha da artan azim ve gururla, bizdeki bu aşk hiç bitmeyecek.”



Projede yer alan sanatçı Ferhat Göçer ise böyle bir projeye katkı sunmaktan gurur duyduğunu kaydederek, ihracatçıların ülkeye olan sevgisini, aşkını ve hizmet heyecanını bütün ülke ile paylaştıklarını belirtti. Göçer, “İleride ben de kültür ihracatımızın bir parçası olmayı ümit ediyorum. Kültürümüzü de alın terimiz gibi dünyaya ihracat edebileceğimiz günleri heyecanla bekliyorum ve bunun için hazırlanıyorum” dedi.