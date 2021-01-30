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30.01.2021 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

Daha düşük karbonlu ekonomi

Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası, Türkiye’nin en yoğun endüstriyel bölgesi olan Kuzey Marmara’da doğal gaz dağıtımı yapan Palgaz’ın, 200 milyon TL tutarındaki Türkiye’nin ilk düşük karbonlu ekonomiye geçiş tahvil ihracında münhasır finansal danışman olarak görev aldı.

Daha düşük karbonlu ekonomi

Satış aracılığı Ziraat Yatırım Menkul Değerler tarafından yürütülen ihracın, sürdürülebilirlik çerçevesi; Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası ve Metsims Sustainability Consulting tarafından oluşturuldu.

Yüzde 63 azalma

Türkiye’nin sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda çalışmalarına hız kesmeden devam ettiklerini belirten Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası Genel Müdürü İbrahim Öztop “Yatırım Bankacılığı çatımız altında hem özel sektör hem de kamu kuruluşlarına finansal danışmanlık hizmetleri veriyor, firmaların farklı finansman kaynaklarına erişimine aracılık ediyoruz. Ülkemizin düşük karbonlu ekonomiye geçiş sürecine önemli bir katkı sağlayan bu yatırım ile Palgaz, 5.3 milyar kWh temiz ve yenilenebilir enerji üreterek, karbon salınımında mevcut duruma göre yüzde 63 azalma kaydedecek” dedi.

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