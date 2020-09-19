Daha fazla katılım var

DEİK Başkanı Nail Olpak, iş konseyleriyle birlikte ‘DEİK Interconnected Business Series’ adlı bir online toplantı serisi başlattıklarını dile getirdi. Bu toplantılarla birlikte iş ve yatırım fırsatlarının değerlendirildiğini söyleyen Olpak, “22 ülkeyle online buluşma gerçekleştirdik.



Önümüzdeki dönemde de Türk iş dünyasının odaklandığı hedef ülkeler başta olmak üzere pek çok ülkeyle online iş dünyası buluşmalarımıza devam edeceğiz. Geçmişte fiziksel katılımla en fazla 2-3 organizasyona katılma fırsatı bulurken, geldiğimiz nokta itibariyle günde 7-8 online katılımlı etkinlikte yer alabiliyoruz. 300-400 kişilik yoğun katılım var” dedi.



Amerikan-Türk Konferansı’nın da bu yıl online olarak gerçekleşeceğini belirten Nail Olpak, şöyle devam etti:

“21-24 Eylül’de DEİK/Türkiye-ABD İş Konseyi ve Amerikan Ticaret Odası ile birlikte 38. Amerikan-Türk Konferansı düzenleyeceğiz. 8-9 Ekim’de ise Türkiye-Afrika Ekonomi ve İş Forumu gerçekleştireceğiz.”