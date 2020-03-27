27.03.2020 - 08:39 |
Daimler ve BMW'nin notları düştü
S&P, Daimler ve BMW'nin kredi notlarını düşürdü, Volkswagen'in görünümünü indirdi.
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu S&P, COVID-19 salgınının global araç talebinde yol açtığı hızlı düşüş nedeniyle Daimler ve BMW'nin kredi notlarını düşürdü. Volkswagen'in görünümünü 'negatif'e indirdi.
Daimler ve BMW'nin kredi notlarını birer kademe indiren S&P, Daimler'in uzun vadeli notunu A-'den BBB+'ya, BMW'nin notunu ise A+'dan A'ya çekti.
Volkswagen'in kredi notunu ise BBB+ olarak korudu.
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