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    HaberlerEkonomi Haberleri Daimler ve BMW'nin notları düştü
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    27.03.2020 - 08:39 |

    Daimler ve BMW'nin notları düştü

    S&P, Daimler ve BMW'nin kredi notlarını düşürdü, Volkswagen'in görünümünü indirdi.

    Daimler ve BMW'nin notları düştü

    Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu S&P, COVID-19 salgınının global araç talebinde yol açtığı hızlı düşüş nedeniyle Daimler ve BMW'nin kredi notlarını düşürdü. Volkswagen'in görünümünü 'negatif'e indirdi.

    Daimler ve BMW'nin kredi notlarını birer kademe indiren S&P, Daimler'in uzun vadeli notunu A-'den BBB+'ya, BMW'nin notunu ise A+'dan A'ya çekti.

    Volkswagen'in kredi notunu ise BBB+ olarak korudu.

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