DASK’tan %100 sigortalılık seferberliği

Yüzde 100 sigortalılık hedefine yönelik bir seferberlik olarak tanımlanan kampanya kapsamında konut sahiplerine önemli fırsatlar sunuluyor. DASK, ZDS teminatlarını enflasyon oranında artırırken, buna bağlı oluşan prim tutarı farkını ev sahiplerinden almıyor. ‘DASK Yaptıran Kazanıyor’ sloganlı kampanya kapsamında 19 Ocak 2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 2021 yılına ait Zorunlu Deprem Sigortası Tarife Tebliği’ne göre hesaplanacak prim tutarlarından doğacak farkı ev sahiplerine yansıtmıyor. Kampanyadan hem ilk kez ZDS yaptıranlar hem de poliçesini yenileyenler yararlanabiliyor. DASK Koordinatörü Erdal Turgut, kampanyayı salgın koşulları altında hiç kimsenin deprem güvencesinden mahrum kalmaması için başlattıklarını belirtti. Salgınla mücadele edilirken İzmir’de yıkıcı bir deprem yaşandığını söyleyen Turgut, “Depremde hasar gören Zorunlu Deprem Sigortalı evlerin sahipleri DASK’tan aldıkları tazminatla hem depremin yaralarını sarabildiler hem de pandemi koşullarında güvenle başlarını sokabilecekleri yeni bir yuvaya ulaşma şansları oldu” dedi.



‘268 bin TL oldu’



Turgut, depremde hasar gören Zorunlu Deprem Sigortalı evler için ödenecek en yüksek teminat bedelinin 268 bin TL’ye yükseldiğini aktararak, “DASK, ZDS ile evlerin yeniden inşa bedelini teminat altına alıyor. DASK’ın sigortalılara verdiği teminat, ekonomik şartlara göre korumaya alınarak artırılıyor. Buna bağlı olarak primlerde de artış oluyor. DASK olarak 2021’de teminatı artırma ancak prim farkını sigortalılarımıza yansıtmama kararı aldık” ifadelerini kullandı.