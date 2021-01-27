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27.01.2021 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

Data’da büyük artış yaşanıyor

Türk Telekom’un sabit internet abonelerinin 2020 yılı abone başı aylık ortalama data kullanımı, bir önceki yıla göre yüzde 44 artışla 186.57 GB oldu.

Data’da büyük artış yaşanıyor

Şirket açıklamasına göre, Türk Telekom abonelerinin 2019 yılı için Türkiye genelinde abone başı aylık ortalama data kullanımı 129.63 GB olmuştu. Abone başı ortalama datanın en çok artış gösterdiği iller; İstanbul (yüzde 49), Malatya (yüzde 49), Manisa (yüzde 49) oldu. Abone başına aylık ortalama en çok data tüketimi olan il ise 257.44 GB ile Şırnak olarak kayıtlara geçti.

Türk Telekom CEO’su Ümit Önal, geçen yıl özellikle evden çalışma ve uzaktan eğitim gibi ihtiyaçların, Türkiye’nin data kullanımını ciddi oranda artırdığını belirterek, “Dijitalleşmeye yaptığımız yatırımlar ve güçlü altyapımızla, yoğun data kullanım talebini başarılı bir şekilde karşıladık” dedi.

Şanlıurfa'da, genç kızın öldüğü kaza kameradaŞanlıurfa'da yolun karşısına geçmek isteyen Elif Bereket (18) otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Genç kadına otomobilin çarpma anı güvenlik kamerasına yansıdı.
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