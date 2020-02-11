11.02.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ
Dedeman’da yeni atama
Dedeman Turizm Grubu, kadrosunu yeni isimlerle güçlendirmeye devam ettiğini açıkladı. Buna göre Dedeman Turizm Grubu bünyesinde hizmet veren ve yeni açılacak olan tüm Dedeman otellerinden sorumlu Renovasyon ve Tasarım Müdürü görevine Yüksek Mimar Firdevs Tanrıverdi getirildi.
Tanrıverdi, Dedeman Turizm Grubu bünyesinde hizmet veren otellerin ve yeni otel yatırımlarının, çağdaş yaklaşımlarla yeniden ele alınması, geliştirilmesi, büyütülmesi kapsamında proje, fizibilite, bütçe, planlama ve bu süreçlerin yönetilmesinden sorumlu olacak. İTÜ Mimarlık Fakültesi mezunu olan Tanrıverdi, inşaat sektöründe Akmerkez AVM, İş Kuleleri, TEB Genel Müdürlük, Vodafone Park Stadı gibi projelerdeki çalışmaları ile 30 yılı aşan iş tecrübesine sahip.
Çavuşoğlu: "Tüm teröristleri temizleyinceye kadar mücadelemizi sürdüreceğizDışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İdlib'deki saldırıda şehit düşen Türk askerlerine Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa dileyerek, "İçeride nasıl temizlediysek, nerede olursa olsun, tüm teröristleri temizleyinceye kadar mücadelemizi sürdüreceğiz." dedi.