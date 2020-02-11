Dedeman’da yeni atama

Tanrıverdi, Dedeman Turizm Grubu bünyesinde hizmet veren otellerin ve yeni otel yatırımlarının, çağdaş yaklaşımlarla yeniden ele alınması, geliştirilmesi, büyütülmesi kapsamında proje, fizibilite, bütçe, planlama ve bu süreçlerin yönetilmesinden sorumlu olacak. İTÜ Mimarlık Fakültesi mezunu olan Tanrıverdi, inşaat sektöründe Akmerkez AVM, İş Kuleleri, TEB Genel Müdürlük, Vodafone Park Stadı gibi projelerdeki çalışmaları ile 30 yılı aşan iş tecrübesine sahip.