DeFactoFİT markasıyla spor giyim pazarında

Pandeminin etkisiyle artan evden çalışma, bireylerin rahatlık ve şıklığı ulaşılabilir fiyatlarla bir arada bulma isteği ve sağlıklı yaşam trendi ile spor giyim moda akımının dünya genelinde yükselmesi nedeniyle DeFactoFiT markasını kurduklarını belirten DeFacto CEO’su İhsan Ateş, “DeFactoFİT’i kurmak önemli hayallerimizden biriydi. 5 yıl önce de bu vizyonla markayı tescil ettirmiştik. Gerçekleştirmek için uygun zamanı bekledik” dedi.



‘Uygun fiyata erişim’



İhsan Ateş, yeni dönemde insanların daha uygun fiyatlı spor kıyafetlere erişmek istediklerini anlatırken, “Müşterilerimize fonksiyonel ürünleri uygun fiyata sunmayı hedefledik. 2 bin farklı ürünümüzle DeFactoFiT’i 5 yıl içinde dünyanın aktif spor, ev giyim ve iç giyim alanında dünyada en çok tercih edilen fijital markalardan biri yapmak istiyoruz” diye konuştu.