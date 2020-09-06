DeFactoFİT markasıyla spor giyim pazarında
50 ülkede, 500’den fazla mağazası ve 14 binden fazla çalışanı ile hazır giyim sektörü markalarından DeFacto, rahat ve ulaşılabilir modada dünya markası olma hedefi kapsamında spor giyim alanındaki yeni markası DeFactoFiT’i tanıttı. Her tarza uygun aktif spor, ev ve iç giyim ürünleri üreten marka, ilk mağazasını doğa, yaz ve kış sporlarının merkezi Bursa’da açtı. DeFactoFİT ürünleri online satış kanallarından da aynı anda 50 ülkede ve 200’ü aşkın DeFacto mağazasında satışa sunuldu.
Pandeminin etkisiyle artan evden çalışma, bireylerin rahatlık ve şıklığı ulaşılabilir fiyatlarla bir arada bulma isteği ve sağlıklı yaşam trendi ile spor giyim moda akımının dünya genelinde yükselmesi nedeniyle DeFactoFiT markasını kurduklarını belirten DeFacto CEO’su İhsan Ateş, “DeFactoFİT’i kurmak önemli hayallerimizden biriydi. 5 yıl önce de bu vizyonla markayı tescil ettirmiştik. Gerçekleştirmek için uygun zamanı bekledik” dedi.
‘Uygun fiyata erişim’
İhsan Ateş, yeni dönemde insanların daha uygun fiyatlı spor kıyafetlere erişmek istediklerini anlatırken, “Müşterilerimize fonksiyonel ürünleri uygun fiyata sunmayı hedefledik. 2 bin farklı ürünümüzle DeFactoFiT’i 5 yıl içinde dünyanın aktif spor, ev giyim ve iç giyim alanında dünyada en çok tercih edilen fijital markalardan biri yapmak istiyoruz” diye konuştu.