'Değişim rüzgârı mutfakta esecek'

Koronavirüs salgınıyla birlikte yeme - içme sektörü dönüşüm sürecine girdi. Dönüşüm sürecinde tüketicilerin değişen ihtiyaçları, alışkanlıkları ve beklentileri öne çıktı. Endüstriyel mutfak sektörü temsilcileri, pandemi döneminde mutfakta verimliliğin öne çıktığını belirtirken, değişime ayak uyduran işletmelerin başarılı olacağını dile getirdi.

İnoksan Satış Pazarlama Genel Müdürü Esra Altay Batkın, pandemiyle birlikte tüketicilerin seçici davranmaya başladığını söyledi. Sağlıklı beslenme, güven ve pratikliğe olan duyarlılığın arttığını aktaran Batkın, “Bu doğrultuda dijital dünya içinde var olan ve paket servis hizmeti bulunan firmalar süreçten daha az etkilendi. Türkiye’de birçok şirket bu hızlı dönüşüme kolaylıkla adapte oldu. Önümüzdeki süreçte yeni nesil daha aktif olurken, firmalar da daha düşük maliyetlere dönmeye çalışacak. Yaşamdaki değişimle birlikte yaratıcı çözümler ve fark yaratan modeller ortaya çıkacak. Tüm bu değişimlere ayak uydurabilen işletmeler başarılı olacak” dedi.

GÖZLER TURİZMDE

Öztiryakiler Yönetim Kurulu Üyesi Tahsin Öztiryaki, 2021’de 10 milyon dolar yatırımla sanayi tipi soğutma ekipmanları üretimini iki katı aşkın artıracak yeni fabrikayı hizmete alacaklarını söyledi. 130 ülkeye ihracat yaptıklarını belirten Öztiryaki, 2021’de bu sayıyı 150’ye çıkarmayı hedeflediklerini söyledi. Bu yıl özellikle Afrika, İngiltere ve ABD’de büyümeyi planladıklarını dile getiren Öztiryaki, şunları anlattı:

“Pandemi öncesinde başladığımız üretimde dijital dönüşüm çalışmalarımıza pandemi döneminde hız verdik. Teknolojik alt yapılarımızı geliştiriyoruz, yenilenen tüm üretim hatlarımız son teknolojilere sahip.”

2021 birinci çeyreğinin aşıların gelmesiyle normalleşmenin oluşacağı dönem olabileceğini ifade eden Tahsin Öztiryaki, “Turizm sezonunun nisan gibi başlayacağını düşünürsek ilk çeyrekte hareketlenme olacaktır. İkinci çeyrekte eğer beklenen normalleşme gerçekleşirse öncelikle yeme içme sektörü ve turizm yatırımları hızlanarak artacaktır” diye konuştu.

Hijyenik çözümler

Pandeminin etkisiyle birlikte oluşan ihtiyaçlara yönelik teknolojiyle birlikte modüler mutfaklar geliştirdiklerini söyleyen Batkın, şöyle anlattı:

“Kovid-19’la profesyonel mutfakların hijyen standartları ile geliştirdiğimiz bulaşık yıkama makineleriyle daha hijyenik ve güvenilir çözümler sunduk. Yüksek sıcaklık teknolojili bulaşık makinelerini piyasaya çıkardık. Bu konuda çalışmalarımız devam ediyor, 2021’de de bu değişimle farklı konseptlere adapte olan esnek endüstriyel mutfak çözümleri sunacağız.”