Demir Nedir, Nerelerde Kullanılır? Özellikleri Nelerdir?

Demir o kadar önemli bir metaldir ki, fiyatında yaşanan değişiklik pek çok sektörü de etkilemektedir. O yüzden dünyanın en önemli elementi olarak öne çıkıyor. Oldukça geniş bir alanda kullanılan Demir, her sektör için vazgeçilmez bir metaldir. Amaca uygun olarak birçok farklı özelliğinden faydalanılır.



Demir Özellikleri



Doğada en fazla bulunan elementler arasında Demir 4. sırada gelmektedir. Maliyet açısından düşük bir fırsat sunması da yine kullanım noktasında bir adım öne çıkarıyor. Antik dönemden günümüze kadar pek çok farklı alanda kullanılan demir, günümüzde dayanıklılığı ve iletkenliği ile beraber kolay şekil alabilir yapısıyla önemli ayrıcalıklar sunmaktadır. Simgesi Fe olan Demir elementi doğada serbest halde en fazla bulunan metaldir.



İnsan vücudu için de büyük öneme sahip olan Demir elementi, karbon eklenmesi ile çelik ve döküm üretimi ile beraber çok daha geniş alanda kullanım potansiyeli teşkil etmektedir. Yumuşak bir yapıya sahip olması kolayca yüksek ısı üzerinden şekil alma imkanı tanır. Aktif bir metal olması ile beraber birçok farklı aktif ametal ile birleşme özelliği sunmaktadır. Güçlendirilebilir özelliği olmasının yanı sıra elektriği iyi iletmesi en önemli özelliklerinden biridir.



Demir Hangi Alanlarda Kullanılır?



En çok merak edilen konular arasında demirin hangi alanlarda kullanıldığı gelmektedir. Belki de sektörel bazda en çok kullanılan metal ve element olarak demiri söylemek mümkün.



- En fazla döküm sektöründe kullanılmaktadır.

- Otomotiv sektöründe değerlendirilir.

- Bilgisayarın önemli parçaları konusunda özellikle manyetik depolama için öne çıkar.

- Gemi sektöründe kullanılır.

- Pek çok sanayi sektörü için vazgeçilmezdir.

- İnşaat sektörü açısından en önemli malzemelerden biridir.



Bu gibi daha birçok değişik alanda demir en çok kullanılan metal olarak öne çıkıyor. Hem dayanıklı olması hem kolay şekil alması ve elektriği iyi şekilde iletmesi, vazgeçilmez bir metal olmasına olanak vermektedir.